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США разместят ракеты средней дальности в Германии в 2026 году

Пока без ядерных боеголовок
Глеб Мишутин
Владимир Кулагин
Роман Романов
U.S. Navy photo

США приступят к размещению на территории ФРГ дальнобойных ракетных вооружений в 2026 г. Об этом говорится в совместном заявлении двух стран, опубликованном на сайте Белого дома. По заявлению властей США, будет произведено «эпизодическое» развертывание ракет средней дальности в Германии. В перечень развертываемых вооружений войдут ракета SM-6 (многофункциональная ракета морского, воздушного и наземного базирования), крылатая ракета Tomahawk, а также разрабатываемое гиперзвуковое оружие, «которое имеет значительно большую дальность, чем нынешние наземные огневые средства в Европе». Данные меры будут приняты для демонстрации «приверженности США Североатлантическому альянсу и их вклада в европейское комплексное сдерживание», гласит информация на сайте Белого дома.

Ранее президент России Владимир Путин уже говорил о начале производства Россией ракет средней дальности. Меры будут приняты после анонсированного США производства таких ракет. «Мы тоже считаем себя вправе начать ОКР (опытно-конструкторские работы. – "Ведомости"), разработки, а в будущем и производство. <...> Мы уже, в принципе, дали соответствующие поручения промышленности», – заявил российский лидер. 

Размещение вооружений США в Германии не является новинкой – это давно анонсированные планы, говорит военный эксперт Российского совета по международным делам Александр Ермаков. В Германии под это дело уже сформирована штабная инфраструктура, а вот развертывание ядерных вооружений в рамках этого не запланировано. Развертывание сил в Германии происходит даже с опозданием. Комплекс сверхзвуковых ракет средней дальности LRHW должен был быть принят в опытную войсковую эксплуатацию еще в прошлом году, к размещению в Германию он был бы готов в 2025 г., но пока не было проведено ни одного успешного пуска целиком – ракета летала только со стендов, но не с армейских пусковых установок. При этом SM-6 и Tomahawk будут готовы точно не позднее следующего года, полагает эксперт.

Это серьезный эскалационный шаг, хотя и ожидаемый, особенно после выхода США из ДРСМД в 2019 г. , считает старший научный сотрудник отдела военно-политических исследований Института США и Канады РАН Игорь Шкробтак. Эксперт говорит, что появление этого оружия увеличивает потенциальную угрозу для России, но не вносит принципиальных изменений в сложившийся баланс сил в Европе. При этом теперь можно сказать, что все предыдущие форматы переговоров о неразмещении ракет средней дальности окончательно похоронены, говорит Шкробтак.

Пока американцы всячески подчеркивают неядерный характер своих ракет средней дальности и никаких изменений в этом не просматривается, говорит научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович. Теоретически сделать ядерные версии этих ракет – не самая большая проблема, добавляет он. Но на сегодняшний день американский ядерный оружейный комплекс с трудом справляется и с текущими задачами, и добавлять новые боезаряды к текущим проектам будет весьма сложно с точки зрения ограниченных ресурсов – людских, финансовых, промышленных, да и просто наличия делящихся материалов. Связано ли решение о грядущем размещении дальнобойного оружия в Германии с российскими заявлениями – вопрос дискуссионный, но, возможно, они послужили дополнительным аргументом для получения согласия Германии на такое развертывание, завершает Стефанович.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

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