США разместят ракеты средней дальности в Германии в 2026 году

Размещение вооружений США в Германии не является новинкой – это давно анонсированные планы, говорит военный эксперт Российского совета по международным делам Александр Ермаков. В Германии под это дело уже сформирована штабная инфраструктура, а вот развертывание ядерных вооружений в рамках этого не запланировано. Развертывание сил в Германии происходит даже с опозданием. Комплекс сверхзвуковых ракет средней дальности LRHW должен был быть принят в опытную войсковую эксплуатацию еще в прошлом году, к размещению в Германию он был бы готов в 2025 г., но пока не было проведено ни одного успешного пуска целиком – ракета летала только со стендов, но не с армейских пусковых установок. При этом SM-6 и Tomahawk будут готовы точно не позднее следующего года, полагает эксперт.