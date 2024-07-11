В МИДе сочли решение США о размещении ракет в ФРГ элементом запугивания

«Эти действия направлены, прежде всего, на нанесение ущерба безопасности нашей страны безотносительно к тому, повысятся в результате шансы на некие переговоры в будущем по контролю над вооружениями или они вообще сойдут на нет и уйдут в минус», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).