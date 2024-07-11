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В МИДе сочли решение США о размещении ракет в ФРГ элементом запугивания

Ведомости

Планы США по размещению ракет в Германии является элементом запугивания и «звеном в эскалационном курсе». Такое мнение выразил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Эти действия направлены, прежде всего, на нанесение ущерба безопасности нашей страны безотносительно к тому, повысятся в результате шансы на некие переговоры в будущем по контролю над вооружениями или они вообще сойдут на нет и уйдут в минус», – сказал он (цитата по «РИА Новости»). 

В то же время Рябков усомнился в возможности повторения опыта холодной войны, когда подобное решение США привело к началу переговоров о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. По его словам, ситуация «кардинально поменялась».

11 июля посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что планы США несут угрозу международной безопасности.

10 июля Белый дом сообщил, что в 2026 г. США приступят к размещению на территории ФРГ дальнобойных ракетных вооружений. В перечень развертываемых вооружений войдут ракета SM-6 (многофункциональная ракета морского, воздушного и наземного базирования), крылатая ракета Tomahawk, а также разрабатываемое гиперзвуковое оружие, «которое имеет значительно большую дальность, чем нынешние наземные огневые средства в Европе».

4 июля президент России Владимир Путин подчеркивал, что Москва оставляет за собой право принять зеркальное решение о развертывании ракет средней и меньшей дальности в ответ на действия США.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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