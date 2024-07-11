В МИДе сочли решение США о размещении ракет в ФРГ элементом запугивания
Планы США по размещению ракет в Германии является элементом запугивания и «звеном в эскалационном курсе». Такое мнение выразил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
«Эти действия направлены, прежде всего, на нанесение ущерба безопасности нашей страны безотносительно к тому, повысятся в результате шансы на некие переговоры в будущем по контролю над вооружениями или они вообще сойдут на нет и уйдут в минус», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
В то же время Рябков усомнился в возможности повторения опыта холодной войны, когда подобное решение США привело к началу переговоров о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. По его словам, ситуация «кардинально поменялась».
11 июля посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что планы США несут угрозу международной безопасности.
10 июля Белый дом сообщил, что в 2026 г. США приступят к размещению на территории ФРГ дальнобойных ракетных вооружений. В перечень развертываемых вооружений войдут ракета SM-6 (многофункциональная ракета морского, воздушного и наземного базирования), крылатая ракета Tomahawk, а также разрабатываемое гиперзвуковое оружие, «которое имеет значительно большую дальность, чем нынешние наземные огневые средства в Европе».
4 июля президент России Владимир Путин подчеркивал, что Москва оставляет за собой право принять зеркальное решение о развертывании ракет средней и меньшей дальности в ответ на действия США.