МИД: РФ может развернуть системы в ядерном оснащении в ответ на ракеты США в ФРГ
Россия в ответ на размещение дальнобойных ракет США в Германии может развернуть аналогичные системы в ядерном оснащении, заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.
«Я не исключаю никакие варианты», – сказал он, отвечая на вопрос, может ли Россия в качестве ответных мер разместить ядерные ракеты (цитата по ТАСС).
Рябков добавил, что если представители правительства Германии считают оправданным начинать эскалацию в регионе, Россия в плане компенсационных мер будет реагировать таким способом, который сочтет наиболее приемлемым.
18 июля министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью изданию Tageblatt сообщил, что власти страны еще не решили, где будет располагаться дальнобойное оружие. По его словам, США находятся на стадии подготовки. «Это обычные системы вооружений. Мы делаем все возможное, чтобы не допустить эскалации ситуации», – сказал Писториус.
10 июля в Белом доме заявили о намерениях разместить дальнобойное оружие на территории Германии в 2026 г. Конвенциональные огневые подразделения дальнего радиуса будут включать SM-6, Tomahawk и разрабатываемое гиперзвуковое оружие. 11 июля Рябков прокомментировал планы США – по его словам, они являются элементом запугивания.