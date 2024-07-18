МИД: РФ может развернуть системы в ядерном оснащении в ответ на ракеты США в ФРГ

18 июля министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью изданию Tageblatt сообщил, что власти страны еще не решили, где будет располагаться дальнобойное оружие. По его словам, США находятся на стадии подготовки. «Это обычные системы вооружений. Мы делаем все возможное, чтобы не допустить эскалации ситуации», – сказал Писториус.