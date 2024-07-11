Посол РФ Нечаев: размещение ракет США в ФРГ представляет угрозу безопасности

Нечаев добавил, что эти действия потребуют адекватного ответа России. Он выразил надежду, что Германия и ее политические элиты взвесят целесообразность плана по размещению ракет, который не способствует укреплению безопасности ФРГ и всего европейского континента. Дипломат подчеркнул, что это нанесет непоправимый ущерб отношениям между Россией и Германией.