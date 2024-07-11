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Посол РФ Нечаев: размещение ракет США в ФРГ представляет угрозу безопасности

Ведомости

Планы по размещению ракет США в Германии представляют очевидную и непосредственную угрозу безопасности России, заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.

«Их реализация ведет к дальнейшему нарастанию конфронтации, напряженности и гонки вооружений, рискам неконтролируемой эскалации, способным привести к непоправимым последствиям», – сказал он (цитата по ТАСС).

Нечаев добавил, что эти действия потребуют адекватного ответа России. Он выразил надежду, что Германия и ее политические элиты взвесят целесообразность плана по размещению ракет, который не способствует укреплению безопасности ФРГ и всего европейского континента. Дипломат подчеркнул, что это нанесет непоправимый ущерб отношениям между Россией и Германией.

10 июля в Белом доме заявили о намерениях разместить дальнобойное оружие на территории Германии в 2026 г. Конвенциональные огневые подразделения дальнего радиуса будут включать SM-6, Tomahawk и разрабатываемое гиперзвуковое оружие.

11 июля замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что планы США разместить дальнобойные ракеты в Германии являются элементом запугивания. В тот же день официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что решение о размещении ракет – это попытка спасти репутацию президента США Джо Байдена и сместить внимание с его провалов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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