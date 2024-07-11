Посол РФ Нечаев: размещение ракет США в ФРГ представляет угрозу безопасности
Планы по размещению ракет США в Германии представляют очевидную и непосредственную угрозу безопасности России, заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.
«Их реализация ведет к дальнейшему нарастанию конфронтации, напряженности и гонки вооружений, рискам неконтролируемой эскалации, способным привести к непоправимым последствиям», – сказал он (цитата по ТАСС).
Нечаев добавил, что эти действия потребуют адекватного ответа России. Он выразил надежду, что Германия и ее политические элиты взвесят целесообразность плана по размещению ракет, который не способствует укреплению безопасности ФРГ и всего европейского континента. Дипломат подчеркнул, что это нанесет непоправимый ущерб отношениям между Россией и Германией.
10 июля в Белом доме заявили о намерениях разместить дальнобойное оружие на территории Германии в 2026 г. Конвенциональные огневые подразделения дальнего радиуса будут включать SM-6, Tomahawk и разрабатываемое гиперзвуковое оружие.
11 июля замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что планы США разместить дальнобойные ракеты в Германии являются элементом запугивания. В тот же день официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что решение о размещении ракет – это попытка спасти репутацию президента США Джо Байдена и сместить внимание с его провалов.