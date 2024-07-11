Захарова назвала попыткой спасти репутацию Байдена размещение ракет США в ФРГ

По ее словам, Вашингтон предпринимает меры для спасения своего кандидата от либеральных демократов после цикла провальных дебатов и того, как вся страна вздрогнула от ужаса и начала задавать вопросы о том, как была выстроена информационная политика США, что вся страна, гражданское общество и население не имели представления о физическом состоянии главы государства.