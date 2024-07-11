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Захарова назвала попыткой спасти репутацию Байдена размещение ракет США в ФРГ

Ведомости

Решение о размещении на территории ФРГ дальнобойных ракетных вооружений стало попыткой спасти репутацию президента США Джо Байдена и сместить внимание с его провалов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-24».

«Все делается для того, чтобы каким-либо образом отвлечь внимание общественности от того вопроса, который встал перед всеми Соединенными Штатами Америки», – подчеркнула дипломат (цитата по ТАСС).

По ее словам, Вашингтон предпринимает меры для спасения своего кандидата от либеральных демократов после цикла провальных дебатов и того, как вся страна вздрогнула от ужаса и начала задавать вопросы о том, как была выстроена информационная политика США, что вся страна, гражданское общество и население не имели представления о физическом состоянии главы государства.

10 июля в Белом доме заявили о намерениях разместить дальнобойное оружие на территории Германии в 2026 г. Конвенциональные огневые подразделения дальнего радиуса будут включать SM-6, Tomahawk и разрабатываемое гиперзвуковое оружие.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков счел планы США по размещению ракет в Германии элементом запугивания и «звеном в эскалационном курсе». Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов подчеркнул, что планы США несут угрозу международной безопасности. Он также отметил, что «российская толерантность» к провокациям не безгранична.

28 июня состоялись дебаты Байдена и экс-президента Дональда Трампа, которые вызвали «панику» среди демократов. Эксперты констатировали неудачу Байдена из-за его сравнительной медлительности и запинок во время ответов. Президент США позже и сам признал свой провал на дебатах, но призвал оценивать не «90 минут на сцене», а сделанное им за последние 3,5 года.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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