Захарова назвала попыткой спасти репутацию Байдена размещение ракет США в ФРГ
Решение о размещении на территории ФРГ дальнобойных ракетных вооружений стало попыткой спасти репутацию президента США Джо Байдена и сместить внимание с его провалов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-24».
«Все делается для того, чтобы каким-либо образом отвлечь внимание общественности от того вопроса, который встал перед всеми Соединенными Штатами Америки», – подчеркнула дипломат (цитата по ТАСС).
По ее словам, Вашингтон предпринимает меры для спасения своего кандидата от либеральных демократов после цикла провальных дебатов и того, как вся страна вздрогнула от ужаса и начала задавать вопросы о том, как была выстроена информационная политика США, что вся страна, гражданское общество и население не имели представления о физическом состоянии главы государства.
10 июля в Белом доме заявили о намерениях разместить дальнобойное оружие на территории Германии в 2026 г. Конвенциональные огневые подразделения дальнего радиуса будут включать SM-6, Tomahawk и разрабатываемое гиперзвуковое оружие.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков счел планы США по размещению ракет в Германии элементом запугивания и «звеном в эскалационном курсе». Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов подчеркнул, что планы США несут угрозу международной безопасности. Он также отметил, что «российская толерантность» к провокациям не безгранична.
28 июня состоялись дебаты Байдена и экс-президента Дональда Трампа, которые вызвали «панику» среди демократов. Эксперты констатировали неудачу Байдена из-за его сравнительной медлительности и запинок во время ответов. Президент США позже и сам признал свой провал на дебатах, но призвал оценивать не «90 минут на сцене», а сделанное им за последние 3,5 года.