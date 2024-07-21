Бербок выступила в защиту планов по размещению в Германии американских ракет
Германии было бы безответственно и наивно отказываться от размещения на своей территории ракет США, заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок. Ее слова приводит издание Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ).
Президент России Владимир Путин, как указала Бербок, «постоянно расширяет арсенал, которым он угрожает нашей свободе в Европе».
«Мы должны защитить себя и наших балтийских партнеров от этого, в том числе за счет усиления сдерживания и дополнительных средств противодействия», – сказала она.
Бербок отметила, что было бы «не только безответственно, но и наивно» не согласиться на размещение ракет США.
Обеспокоенность по поводу размещения американских ракет в Германии ранее выразил председатель парламентской группы СДПГ Рольф Мютцених, напоминает WAZ. Он призвал ФРГ улучшить свою обороноспособность.
10 июля стало известно, что США приступят к размещению на территории ФРГ дальнобойных ракетных вооружений в 2026 г. В перечень развертываемых вооружений войдут ракета SM-6 (многофункциональная ракета морского, воздушного и наземного базирования), крылатая ракета Tomahawk, а также разрабатываемое гиперзвуковое оружие. 18 июля заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия в ответ на это решение может развернуть аналогичные системы в ядерном оснащении.
В этот же день министр обороны Германии Борис Писториус в интервью люксембургской газете Tageblatt заявлял, что размещение американских ракет в ФРГ станет ответом на оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» в Калининградской области.