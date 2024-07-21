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Бербок выступила в защиту планов по размещению в Германии американских ракет

Ведомости

Германии было бы безответственно и наивно отказываться от размещения на своей территории ракет США, заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок. Ее слова приводит издание Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ). 

Президент России Владимир Путин, как указала Бербок, «постоянно расширяет арсенал, которым он угрожает нашей свободе в Европе».

«Мы должны защитить себя и наших балтийских партнеров от этого, в том числе за счет усиления сдерживания и дополнительных средств противодействия», – сказала она.

Бербок отметила, что было бы «не только безответственно, но и наивно» не согласиться на размещение ракет США.  

Обеспокоенность по поводу размещения американских ракет в Германии ранее выразил председатель парламентской группы СДПГ Рольф Мютцених, напоминает WAZ. Он призвал ФРГ улучшить свою обороноспособность.

10 июля стало известно, что США приступят к размещению на территории ФРГ дальнобойных ракетных вооружений в 2026 г. В перечень развертываемых вооружений войдут ракета SM-6 (многофункциональная ракета морского, воздушного и наземного базирования), крылатая ракета Tomahawk, а также разрабатываемое гиперзвуковое оружие. 18 июля заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия в ответ на это решение может развернуть аналогичные системы в ядерном оснащении.

В этот же день министр обороны Германии Борис Писториус в интервью люксембургской газете Tageblatt заявлял, что размещение американских ракет в ФРГ станет ответом на оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» в Калининградской области.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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