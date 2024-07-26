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Кулеба: Киев нельзя склонить к переговорам

Ведомости

Никто не будет склонять Украину к переговорам, Киев сам будет решать когда и с кем говорить, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в интервью украинской программе ТСН по итогам своей поездки в Китай.

Министр заявил, что тема мира на Украине была ключевой на переговорах, при этом каждая сторона преследовала свой интерес. Кулеба рассказал, что глава китайского МИДа заявил, что на Украине нужен «справедливый и длительный мир».

Отвечая на вопрос, будет ли Китай присутствовать на втором саммите мира, Кулеба предложил сначала дождаться этого саммита. По его словам, конкуренция украинского и бразильско-китайского мирных планов не ощущалась во время его переговоров, но в целом она существует. При этом министр призвал «фокусироваться на том, что объединяет, а не на том, что разъединяет».

Трехчасовые переговоры глав внешнеполитических ведомств Китая Ван И и Украины Дмитрия Кулебы прошли в Гуанчжоу 14 июля. Одной из главных тем стало урегулирование российско-украинского конфликта. Этот визит главы украинской дипломатии в Китай – первый с 2012 г. Согласно китайской трактовке разговора, Кулеба сказал, что Китай – великая страна, а Украина поддерживает позицию Китая по тайваньскому вопросу и будет придерживаться принципа «одного Китая».

Кулеба также заверял в Гуанчжоу, что в Киеве придают большое значение мнению Китая. В частности, там внимательно изучили китайско-бразильский «консенсус из шести пунктов» по урегулированию украинского кризиса. На сайте МИД Китая приводятся и слова Кулебы о том, что «украинская сторона желает и готова вести переговоры с Россией». Но следом шла оговорка: они должны быть рациональными и иметь практическое значение с целью достичь «справедливого и прочного мира».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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