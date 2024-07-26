Кулеба: Киев нельзя склонить к переговорам

Отвечая на вопрос, будет ли Китай присутствовать на втором саммите мира, Кулеба предложил сначала дождаться этого саммита. По его словам, конкуренция украинского и бразильско-китайского мирных планов не ощущалась во время его переговоров, но в целом она существует. При этом министр призвал «фокусироваться на том, что объединяет, а не на том, что разъединяет».