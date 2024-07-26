Кулеба: Киев нельзя склонить к переговорам
Никто не будет склонять Украину к переговорам, Киев сам будет решать когда и с кем говорить, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в интервью украинской программе ТСН по итогам своей поездки в Китай.
Министр заявил, что тема мира на Украине была ключевой на переговорах, при этом каждая сторона преследовала свой интерес. Кулеба рассказал, что глава китайского МИДа заявил, что на Украине нужен «справедливый и длительный мир».
Отвечая на вопрос, будет ли Китай присутствовать на втором саммите мира, Кулеба предложил сначала дождаться этого саммита. По его словам, конкуренция украинского и бразильско-китайского мирных планов не ощущалась во время его переговоров, но в целом она существует. При этом министр призвал «фокусироваться на том, что объединяет, а не на том, что разъединяет».
Трехчасовые переговоры глав внешнеполитических ведомств Китая Ван И и Украины Дмитрия Кулебы прошли в Гуанчжоу 14 июля. Одной из главных тем стало урегулирование российско-украинского конфликта. Этот визит главы украинской дипломатии в Китай – первый с 2012 г. Согласно китайской трактовке разговора, Кулеба сказал, что Китай – великая страна, а Украина поддерживает позицию Китая по тайваньскому вопросу и будет придерживаться принципа «одного Китая».
Кулеба также заверял в Гуанчжоу, что в Киеве придают большое значение мнению Китая. В частности, там внимательно изучили китайско-бразильский «консенсус из шести пунктов» по урегулированию украинского кризиса. На сайте МИД Китая приводятся и слова Кулебы о том, что «украинская сторона желает и готова вести переговоры с Россией». Но следом шла оговорка: они должны быть рациональными и иметь практическое значение с целью достичь «справедливого и прочного мира».