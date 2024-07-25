Кулеба заверил КНР в готовности к переговорам с Россией и поддержке по Тайваню

Кулеба заверил КНР в готовности к переговорам с Россией и поддержке по ТайванюА в Пекине считают, что условия для такого диалога еще не созрели
В Гуанчжоу 14 июля прошли трехчасовые переговоры глав внешнеполитических ведомств Китая Ван И и Украины Дмитрия Кулебы, где одной из главных тем стало урегулирование российско-украинского конфликта. В целом нынешний визит главы украинской дипломатии в Поднебесную – первый с 2012 г.
Как сообщается в Telegram-канале украинского МИДа, Кулеба рассказал китайскому визави о результатах первого «саммита мира», который прошел в середине июня. Он разъяснил логику дальнейших шагов по внедрению «формулы мира» президента Владимир Зеленского для «справедливого завершения конфликта» – при том что КНР отказалась участвовать в швейцарском саммите как раз и из-за отсутствия там альтернативных предложений. Украина готова говорить «с российской стороной на определенном этапе, когда Россия будет готова вести переговоры добросовестно». Пока в Киеве таких намерений не видят.
Согласно китайской трактовке разговора, Кулеба сказал, что Китай – великая страна, а Украина поддерживает позицию Китая по тайваньскому вопросу и будет придерживаться принципа «одного Китая» (т. е. признавать Тайвань частью КНР). Украина официально и без того соблюдала его все годы независимости, но за два первых года СВО Тайвань потратил на поддержку Киева свыше $110 млн, писали «Известия» со ссылкой на МИД островной республики (речь шла прежде всего о гуманитарной помощи). А делегация Верховной рады в 2022 г. посетила Тайвань.
Кулеба также заверял в Гуанчжоу, что в Киеве придают большое значение мнению Китая. В частности, там внимательно изучили китайско-бразильский «консенсус из шести пунктов» по урегулированию украинского кризиса. Речь идет о документе, принятом в конце мая 2024 г. Ван И и специальным советником бразильского президента Селсу Аморимом. В нем переговоры названы «единственным жизнеспособным вариантом выхода из кризиса», и есть призыв к проведению международной мирной конференции, признанной как Россией, так и Украиной, с обсуждением всех мирных предложений. В том меморандуме также говорилось о необходимости увеличения объема гуманитарной помощи, недопущении применения ядерного оружия и ударов по ядерным объектам. По сообщению властей КНР, положительную оценку меморандуму высказали около 50 стран.
На сайте МИД Китая приводятся и слова Кулебы о том, что «украинская сторона желает и готова вести переговоры с Россией». Но следом идет оговорка: они должны быть рациональными и иметь практическое значение с целью достичь «справедливого и прочного мира».
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя этот пассаж, сказал, что посыл Кулебы «идет в унисон с нашей позицией». «Российская сторона никогда не отказывалась от переговоров, всегда сохраняла свою открытость к переговорному процессу, но здесь важны детали, которых мы с вами пока не знаем», – сказал он, понадеявшись на последующие разъяснения. Но при этом Песков подчеркнул, что Владимир Зеленский как президент «однозначно утратил свою легитимность».
Китайский министр, в свою очередь, назвал Украину другом КНР. Ван И напомнил, что в последние годы Китай стал крупнейшим торговым партнером Украины и главным импортером ее сельскохозяйственной продукции. По официальным данным, по итогам первого полугодия 2024 г. Китай стал лидером по поставкам товаров на Украину (на $6,4 млрд) и третьей страной, куда идет украинская продукция (после Польши и Испании, на $1,6 млрд).
Говоря об украинском конфликте, Ван отметил существующие риски эскалации и напомнил о четырех принципах, которые председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул на встрече в апреле с канцлером ФРГ Олафом Шольцем (уделять приоритетное внимание поддержанию мира, остудить ситуацию, а не подливать масла в огонь, создать условия для восстановления мира и воздерживаться от дальнейшего обострения, уменьшить негативное воздействие конфликта на мировую экономику). Китай считает, что конфликтующие стороны все равно в конечном счете оказываются за столом переговоров. И в Пекине видят сигналы о готовности их вести и в России, и на Украине – но считают их «разной степени». В целом же условия и подходящий момент для диалога, по мнению Китая, еще не настали, но Пекин готов быть посредником для прекращения огня. Кроме того, КНР пообещала и дальше оказывать Украине гуманитарную помощь.
Китай давно пытается стать посредником: уже два раза с начала спецоперации в миротворческое турне направлялся спецпредставитель по делам Евразии и бывший посол в России Ли Хуэй, напоминает научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН Александр Лукин. При этом Пекин стремится сохранять хорошие отношения с обеими сторонами конфликта. Акцент Кулебы на том, что Украина поддерживает принцип «одного Китая», вряд ли мог как-то особенно очаровать китайцев, потому что его на деле поддерживают и все остальные, добавляет аналитик. А вот интерпретация относительно темы переговоров весьма отличается, считает Лукин, что может говорить о наличии разногласий между Пекином и Киевом.
В Гуанчжоу Кулеба встретился и с Ван Вэйчжуном – губернатором провинции Гуандун КНР, которому он напомнил об установленном еще в 1994 г. партнерстве с Николаевской областью. Министр призвал его посетить и другие украинские регионы, а китайский бизнес – вложиться в восстановление Украины.