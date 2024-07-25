Кулеба заверил КНР в готовности к переговорам с Россией и поддержке по Тайваню

Говоря об украинском конфликте, Ван отметил существующие риски эскалации и напомнил о четырех принципах, которые председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул на встрече в апреле с канцлером ФРГ Олафом Шольцем (уделять приоритетное внимание поддержанию мира, остудить ситуацию, а не подливать масла в огонь, создать условия для восстановления мира и воздерживаться от дальнейшего обострения, уменьшить негативное воздействие конфликта на мировую экономику). Китай считает, что конфликтующие стороны все равно в конечном счете оказываются за столом переговоров. И в Пекине видят сигналы о готовности их вести и в России, и на Украине – но считают их «разной степени». В целом же условия и подходящий момент для диалога, по мнению Китая, еще не настали, но Пекин готов быть посредником для прекращения огня. Кроме того, КНР пообещала и дальше оказывать Украине гуманитарную помощь.