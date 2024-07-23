Министра иностранных дел Украины пригласили в Китай обсудить мир с Россией

Министра иностранных дел Украины пригласили в Китай обсудить мир с РоссиейЭтот визит можно рассматривать в контексте возможного приближения переговоров
Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба с 23 по 26 июля посетит с первым визитом Китай, куда его пригласил визави из этой страны Ван И. В сообщении украинского ведомства в Telegram-канале говорится, что главной темой переговоров станет «поиск путей прекращения» конфликта «и возможной роли Китая в достижении устойчивого и справедливого мира». Последний раз министры, которым предстоит обсудить и развитие двусторонних отношений, пересекались в феврале 2024 г. в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о визите Кулебы в КНР, сказал, что Москва намерена и дальше развивать отношения с Пекином. «Мы исходим из того общего фона наших двусторонних отношений, из атмосферы стратегического партнерства с КНР. Исходим из той атмосферы, в основе которой лежат очень конструктивные и добрые отношения между главами двух наших государств», – сказал он.
Кулеба накануне поездки записал обращение к гражданам КНР в китайской соцсети Weibo. Там он сказал, что граждане Украины «всегда относились к китайскому народу с уважением» и хотят расширять сотрудничество в сфере торговли и гуманитарной сфере. Говоря о конфликте с Россией, Кулеба заверил, что Киев желает скорейшего его окончания. Для достижения мира Украина, по его словам, работает с мировым сообществом на основе «формулы мира», выдвинутой ее президентом Владимиром Зеленским в ноябре 2022 г. (Москва не признает его легитимность с мая 2024 г.).
Три ее положения, не включающие территориального вопроса, обсуждались на первом саммите в середине июня в Швейцарии, куда представители Китая не поехали, а России не были приглашены. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин тогда объясняла, что условия саммита значительно отличаются от «общих ожиданий мирового сообщества». КНР считает необходимым для проведения такого мероприятия присутствие равно России и Украины, равноправное участие сторон и справедливое рассмотрение всех мирных планов. Украинский лидер в ответ назвал КНР «инструментом в руках президента России Владимира Путина».
Теперь риторика Зеленского изменилась и включает в себя возможность переговоров с Россией, что в его представлении может быть при посредниках на втором «саммите мира» до конца 2024 г. «Если будет готов полностью план, если Россия будет готова проговаривать этот план, то мы будем готовы говорить вместе с партнерами с представителями России», – сказал он накануне в интервью Би-би-си, не исключив переговоров с Путиным. Песков назвал эти слова лучшими по сравнению с категорическим отказом от любых контактов с президентом. На Украине это законодательно запрещено с октября 2022 г. Зеленский уже признал неспособность Киева вернуть все территории, а 8 июля он назвал Китай среди возможных посредников вместе с США и ЕС.
При этом украинский лидер не считает достойной роли медиатора отдельно Венгрию, чей премьер Виктор Орбан посетил в начале июля Киев, Москву, Пекин, Вашингтон (саммит НАТО) и резиденцию экс-президента и кандидата в президенты США Дональда Трампа Мар-а-Лаго. Председатель КНР Си Цзиньпин заверял тогда Орбана, что основные направления усилий Китая и Венгрии по Украине «совпадают». Орбан в докладе председателю Европейского совета Шарлю Мишелю писал, что Китай начнет действовать активнее лишь в случае, если шансы на успех его посредничества «будут близки к определенным», что пока, по оценке Пекина, не так. При этом Орбан предложил ЕС вести переговоры с Китаем о «модальностях» следующей мирной конференции, возобновить прямые линии дипсвязи с Россией при сохранении политических контактов на высоком уровне с Киевом.
Китай еще в феврале 2023 г. выдвинул собственный «мирный план» по Украине. Он включал в себя уважение суверенитета, гарантии территориальной целостности всех стран, прекращение боевых действий, отказ от усиления и расширения военных блоков, возобновление переговоров, прекращение односторонних санкций и др. Путин допускал возможность того, что китайский план станет основой урегулирования. В мае 2024 г. Китай и Бразилия вместе выступили за проведение международной мирной конференции, признанной Россией и Украиной, и справедливое обсуждение всех мирных предложений.
Китай действительно остается одним из экономических партнеров Украины, старается не отталкивать Киев и в политическом плане, подчеркивая свой нейтралитет, говорит директор ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Василий Кашин. Сейчас же, по его словам, началась активная дипломатическая фаза вокруг украинского кризиса и Кулеба понимает, что Китай – один из главных игроков, поэтому пытается договориться. Возможно, в первую очередь речь пойдет о новой мирной конференции, куда китайцев Киев «попытается затащить», как, впрочем, и Россию, рассуждает Кашин. С таким подходом, как сейчас Украина ее представляет себе, такой сценарий маловероятен, но торг начался – о чем говорит, в частности, и риторика Зеленского в последнее время. Его «формула мира» уже, по сути, умерла и теперь украинцы пытаются найти более приемлемый формат, считает эксперт.
Китай своей активностью и заявлениями породил у мирового сообщества большие ожидания по урегулированию украинского конфликта, говорит главный научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Яна Лексютина. Фактически Пекин оказался заложником этого нарратива, и ему приходится демонстрировать способность быть таким посредником. В Пекине чувствуют нарастающее давление со стороны как Запада, так и развивающихся стран, считает аналитик. «Но в ближайшее время ожидать положительных сдвигов по Украине при посредничестве КНР не стоит», – заключает Лексютина.