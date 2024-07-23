Министра иностранных дел Украины пригласили в Китай обсудить мир с Россией

Теперь риторика Зеленского изменилась и включает в себя возможность переговоров с Россией, что в его представлении может быть при посредниках на втором «саммите мира» до конца 2024 г. «Если будет готов полностью план, если Россия будет готова проговаривать этот план, то мы будем готовы говорить вместе с партнерами с представителями России», – сказал он накануне в интервью Би-би-си, не исключив переговоров с Путиным. Песков назвал эти слова лучшими по сравнению с категорическим отказом от любых контактов с президентом. На Украине это законодательно запрещено с октября 2022 г. Зеленский уже признал неспособность Киева вернуть все территории, а 8 июля он назвал Китай среди возможных посредников вместе с США и ЕС.