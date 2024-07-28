Патриарх Кирилл наградил Путина орденом князя Александра Невского
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил президенту РФ Владимиру Путину орден святого благоверного великого князя Александра Невского первой степени, сообщает пресс-служба Кремля.
Путин и предстоятель Русской православной церкви 28 июля осмотрели церковь в честь Благовещения Пресвятой Богородицы и церковь в честь святого благоверного великого князя Александра Невского.
Патриарх вручил главе государства орден Невского – общецерковную награду РПЦ, входящую в перечень ее высших орденов, добавили в Кремле.
До этого епископ РПЦ поздравил Путина с тезоименитством и Днем крещения Руси. Власть и церковь, как отметил патриарх, «совместно укрепляют традиционные духовно-нравственные ценности в жизни российского общества и служат патриотическому воспитанию молодого поколения».