Патриарх Кирилл наградил Путина орденом князя Александра Невского

До этого епископ РПЦ поздравил Путина с тезоименитством и Днем крещения Руси. Власть и церковь, как отметил патриарх, «совместно укрепляют традиционные духовно-нравственные ценности в жизни российского общества и служат патриотическому воспитанию молодого поколения».