Патриарх Кирилл поздравил Путина с Днем крещения Руси
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента России Владимира Путина с тезоименитством и Днем крещения Руси. Поздравление опубликовано на сайте Московского патриархата Русской православной церкви.
«Отрадно свидетельствовать, что, разделяя ответственность за благополучие нашего народа и Отечества, власть и Церковь ныне совместно укрепляют традиционные духовно-нравственные ценности в жизни российского общества и служат патриотическому воспитанию молодого поколения», – говорится в поздравлении.
Патриарх отметил личный вклад Путина в «развитие этого доброго и плодотворного диалога».
День Крещения Руси в 988 г. ежегодно отмечается 28 июля.