Патриарх Кирилл поздравил Путина с Днем крещения Руси

«Отрадно свидетельствовать, что, разделяя ответственность за благополучие нашего народа и Отечества, власть и Церковь ныне совместно укрепляют традиционные духовно-нравственные ценности в жизни российского общества и служат патриотическому воспитанию молодого поколения», – говорится в поздравлении.