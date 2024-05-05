Как президент и москвичи встретили Пасху в храме Христа Спасителя

Как президент и москвичи встретили Пасху в храме Христа СпасителяПатриарх Кирилл помолился о мире и «священных пределах» России
Главный православный праздник Пасху президент России Владимир Путин традиционно встретил в храме Христа Спасителя, лишь трижды он отмечал ее в других местах. Ночное богослужение в кафедральном соборе с 4 на 5 мая с ним посетил мэр Москвы Сергей Собянин. Попасть в храм Христа Спасителя москвичи могли по индивидуальному пригласительному письму от имени патриарха Кирилла: документ нужно было предъявить сотрудникам полиции у входа на Соймоновский проезд.
Во время пасхальной проповеди патриарх Кирилл помолился о России. Он также выразил надежду, что Господь остановит «междоусобную брань» между Россией и Украиной и сохранит в здравии «тех, кто сегодня служит Отечеству нашему и всем нам».
«Мы молимся сегодня особенно о стране нашей Российской, которая проходит через непростые, может быть, в каком-то смысле судьбоносные испытания. Мы просим Господа, чтобы он защитил священные пределы нашей земли», – сказал глава Русской православной церкви (РПЦ) во время проповеди. Помимо этого, в своем пасхальном видеообращении патриарх напомнил слова апостола Павла о призвании человека «к жизни по вере, действующей любовью».
Утром 5 мая на сайте Кремля было опубликовано поздравление президента с Пасхой
«Духовные пастыри всегда были вместе с народом. И сегодня, в условиях серьезных вызовов, христианские религиозные организации оказывают действенную, бескорыстную помощь тем, кто нуждается в поддержке и внимании», – приводит пресс-служба Кремля слова Путина. Президент также отметил плодотворную работу РПЦ и других христианских конфессий, направленную на сохранение «исторического, культурного, духовного наследия, укрепление института семьи, воспитание молодежи».
Во время службы Путин и Собянин стояли на солее (возвышении перед иконостасом), держа в руках пасхальные свечи красного цвета. В течение праздника глава государства и патриарх также успели обменяться пасхальными подарками, сообщал ТАСС.
Остальные же верующие, которые не смогли попасть в собор в ночь на 5 мая, встретили Пасху напротив храма на улице Волхонка. По оценкам корреспондента «Ведомостей», там собралось около 500 человек. Большинство из этих людей следили за богослужением по онлайн-трансляции из храма, некоторые из них повторяли вслух молитвы из эфира.
Наблюдать за крестным ходом под предводительством патриарха Кирилла с Волхонки было затруднительно: вид перекрывали праздничные сооружения на прихрамовой территории. Некоторые из тех, кто не получил приглашения на пасхальное богослужение от патриарха, просили его у людей, покидавших храм до окончания празднования.
Студент Максим рассказал, что встречает со своими друзьями Пасху напротив главного московского храма уже третий год подряд. По словам молодого человека, он не может назвать себя воцерковленным человеком, однако Пасха является для него традицией, которую «стоит почитать и помнить». Празднование Пасхи у храма Христа Спасителя стало традицией и для москвички Разили, которая приезжает сюда седьмой год подряд.
Где президент отмечает православные праздники
Обычно Владимир Путин встречает Пасху в храме Христа Спасителя, а Рождество – в храмах региональных епархий. Лишь трижды президент отметил Пасху в других местах: в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга (2000 г.), в Свято-Никольском соборе Душанбе (2003 г.) и в часовне своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево (2020 г.) во время ковидных ограничений. В этом году глава государства отпраздновал Рождество в храме Спаса Нерукотворного Образа в Ново-Огареве вместе с родственниками погибших в ходе спецоперации военнослужащих.
Для пенсионера Геннадия, пришедшего на Волхонку в пасхальную ночь впервые, празднование Пасхи играет роль «культурной традиции» и «теплого воспоминания» из детства. В полночь пришедшие на Волхонку верующие проскандировали пасхальное приветствие.
Спустя две минуты на улице начался дождь, и большинство людей стали уходить в сторону метро.
В этом году праздновать Пасху планируют 85% россиян, следует из результата опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Более половины опрошенных (55%) собираются готовить пасхальные яйца и куличи, при этом освящать пасхальные угощения в церкви будет пятая часть россиян (20%). Треть граждан (36%) планируют принимать в Пасху гостей или сами пойдут в гости, вдвое меньше людей (18%) посетят кладбище. Опрос ВЦИОМ проводился методом телефонного интервью, участие в нем приняли 1600 респондентов.