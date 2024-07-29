Дроны MQ-9 Reaper опасно сблизились с российскими Су-24 в Сирии
Два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) MQ-9 «Reaper» коалиции во главе с США дважды опасно сблизились с российскими самолетами Су-24, которые выполняли плановый полет в небе Сирии. Об этом говорится в сообщении Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирийской арабской республике.
Инциденты произошли с 08:57 до 09:00 и с 09:50 до 09:54 27 июля на высоте около 6500 м в районе населенного пункта Эс-Сухне провинции Хомс.
«Российские летчики, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предприняли необходимые меры для предотвращения столкновения», – подчеркивается в сообщении.
По данным Центра, за прошедшие сутки коалиция девять раз нарушила положения протоколов деконфликтации, связанных с несогласованными с российской стороной полетами БПЛА.
Отмечается, что такими действиями коалиция создает «опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий» и обостряет обстановку в сирийском небе.
Подобные инциденты не раз фиксировались в последнее время. 5 июля сообщалось об опасном сближении истребителя Typhoon международной коалиции с самолетом Ан-30 воздушно-космических сил России, столкновение удалось предотвратить. Инцидент также произошел над провинцией Хомс.
1 июля заместитель главы центра Юрий Попов сообщил об опасном сближении беспилотного летательного аппарат MQ-9 Reaper коалиции США с Ан-30. 28 июня в структуре Минобороны РФ также рассказали об аналогичной ситуации с участием американского беспилотника и самолета Су-35 ВКС РФ над населенным пунктом Эс-Сухне провинции Хомс. 3 июля заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков комментировал ТАСС, что власти России не планируют никаких контактов с США после этих происшествий в небе над Сирией.