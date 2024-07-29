Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Дроны MQ-9 Reaper опасно сблизились с российскими Су-24 в Сирии

Ведомости

Два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) MQ-9 «Reaper» коалиции во главе с США дважды опасно сблизились с российскими самолетами Су-24, которые выполняли плановый полет в небе Сирии. Об этом говорится в сообщении Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирийской арабской республике.

Инциденты произошли с 08:57 до 09:00 и с 09:50 до 09:54 27 июля на высоте около 6500 м в районе населенного пункта Эс-Сухне провинции Хомс.

«Российские летчики, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предприняли необходимые меры для предотвращения столкновения», – подчеркивается в сообщении.

По данным Центра, за прошедшие сутки коалиция девять раз нарушила положения протоколов деконфликтации, связанных с несогласованными с российской стороной полетами БПЛА.

Отмечается, что такими действиями коалиция создает «опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий» и обостряет обстановку в сирийском небе.

Подобные инциденты не раз фиксировались в последнее время. 5 июля сообщалось об опасном сближении истребителя Typhoon международной коалиции с самолетом Ан-30 воздушно-космических сил России, столкновение удалось предотвратить. Инцидент также произошел над провинцией Хомс.

1 июля заместитель главы центра Юрий Попов сообщил об опасном сближении беспилотного летательного аппарат MQ-9 Reaper коалиции США с Ан-30. 28 июня в структуре Минобороны РФ также рассказали об аналогичной ситуации с участием американского беспилотника и самолета Су-35 ВКС РФ над населенным пунктом Эс-Сухне провинции Хомс. 3 июля заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков комментировал ТАСС, что власти России не планируют никаких контактов с США после этих происшествий в небе над Сирией.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных