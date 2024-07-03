Рябков: Россия не планирует контакты с США из-за инцидентов в Сирии
Власти России не планируют никаких контактов с американской стороной после ряда происшествий с опасным сближением беспилотников США с российскими самолетами в Сирии, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Как передает ТАСС, представитель МИД РФ подчеркнул, что «никаких контактов не будет», отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Рябков отметил, что опасность исходила именно от американских беспилотников.
1 июля заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирийской Арабской Республике Юрий Попов сообщил, что беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper коалиции США опасно сблизился с Ан-30 Воздушно-космических сил (ВКС) России.
По словам Попова, российский летчик предпринял меры для предотвращения столкновения. В целом за сутки коалиция США нарушила протокол деконфликтации семь раз.
28 июня Центр по примирению враждующих сторон сообщал, что американский беспилотник MQ-9 Reaper опасно сблизился с самолетом Су-35 ВКС России над населенным пунктом Эс-Сухне сирийской провинции Хомс.