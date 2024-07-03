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Рябков: Россия не планирует контакты с США из-за инцидентов в Сирии

Ведомости

Власти России не планируют никаких контактов с американской стороной после ряда происшествий с опасным сближением беспилотников США с российскими самолетами в Сирии, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Как передает ТАСС, представитель МИД РФ подчеркнул, что «никаких контактов не будет», отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Рябков отметил, что опасность исходила именно от американских беспилотников.

1 июля заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирийской Арабской Республике Юрий Попов сообщил, что беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper коалиции США опасно сблизился с Ан-30 Воздушно-космических сил (ВКС) России.

По словам Попова, российский летчик предпринял меры для предотвращения столкновения. В целом за сутки коалиция США нарушила протокол деконфликтации семь раз.

28 июня Центр по примирению враждующих сторон сообщал, что американский беспилотник MQ-9 Reaper опасно сблизился с самолетом Су-35 ВКС России над населенным пунктом Эс-Сухне сирийской провинции Хомс.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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