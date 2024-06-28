Беспилотник коалиции США опасно приблизился к российскому Су-35 в Сирии
Беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper коалиции США опасно сблизился с самолетом Су-35 ВКС России в небе над населенным пунктом Эс-Сухне сирийской провинции Хомс. Об этом заявил Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирийской Арабской Республике.
«На высотах от 7 000 до 8 000 м в очередной раз произошло опасное сближение беспилотного летательного аппарата MQ-9 Reaper "коалиции" с самолетом Су-35 ВКС России», – говорится в сообщении.
Столкновения удалось избежать благодаря профессионализму российского летчика. В центре подчеркнули, что подобными действиями «коалиция» продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии.
21 июня три американских дрона MQ-9 Reaper подлетели на опасное расстояние к российскому истребителю Су-35 над городом Эс-Сухне на востоке Сирии в районе провинции Хомс.
28 июня Минобороны России сообщило о возросшей интенсивности полетов разведывательных БПЛА США над акваторией Черного моря, которые используются для наведения ракет, предоставленных Украине странами Запада. В связи с этим, а также после удара по пляжу в Севастополе, министр обороны России Андрей Белоусов поручил Генштабу разработать предложения по мерам реагирования.