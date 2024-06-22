Три американских дрона близко подлетели к российскому Су-35 в Сирии
Три американских дрона MQ-9 Reaper подлетели на опасное расстояние к российскому истребителю Су-35 в Сирии, сообщили в Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Минобороны РФ.
Инцидент произошел днем 21 июня над городом Эс-Сухне на востоке Сирии в районе провинции Хомс.
«На высотах от 7000 до 8000 м произошло опасное сближение трех модульных разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов MQ-9 Reaper “коалиции” с самолетом Су-35 ВКС России, совершавшим плановый полет в воздушном пространстве Сирии», – говорится в сообщении.
Российский летчик, по заявлению центра, «продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения».
17 августа 2023 г. ЦПВС сообщил об опасном сближении американского истребителя F-35 и российского Су-35 в Сирии. «Опасное сближение» произошло 16 августа в районе военной базы Эт-Танф на высоте около 7000 м.
Подобная ситуация произошла в том же месяце, 14 августа 2023 г. Тогда на высоте около 9100 м произошло опасное сближение двух F-35 с российскими Су-35 во время планового полета.