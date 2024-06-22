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Три американских дрона близко подлетели к российскому Су-35 в Сирии

Ведомости

Три американских дрона MQ-9 Reaper подлетели на опасное расстояние к российскому истребителю Су-35 в Сирии, сообщили в Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Минобороны РФ.

Инцидент произошел днем 21 июня над городом Эс-Сухне на востоке Сирии в районе провинции Хомс. 

«На высотах от 7000 до 8000 м произошло опасное сближение трех модульных разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов MQ-9 Reaper “коалиции” с самолетом Су-35 ВКС России, совершавшим плановый полет в воздушном пространстве Сирии», – говорится в сообщении.

Российский летчик, по заявлению центра, «продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения».

17 августа 2023 г. ЦПВС сообщил об опасном сближении американского истребителя F-35 и российского Су-35 в Сирии. «Опасное сближение» произошло 16 августа в районе военной базы Эт-Танф на высоте около 7000 м. 

Подобная ситуация произошла в том же месяце, 14 августа 2023 г. Тогда на высоте около 9100 м произошло опасное сближение двух F-35 с российскими Су-35 во время планового полета.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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