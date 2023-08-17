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Минобороны сообщило об опасном сближении F-35 и Су-35 в Сирии

Ведомости

Два истребителя F-35 «международной антитеррористической коалиции» во главе с США сблизились с парой самолетов Су-35 Воздушно-космических сил (ВКС) России в Сирии. Об этом говорится в сообщении Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирии.

«Опасное сближение» произошло 16 августа в районе военной базы Эт-Танф на высоте около 7000 м. Российские самолеты в это время выполняли плановый полет вдоль южной границы Сирии. В центре отметили, что российские летчики своевременно предприняли меры, чтобы не допустить столкновения.

«Подобными действиями «коалиция» продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии», – сказано в сообщении.

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Подобная ситуация произошла и 14 августа. Тогда на высоте около 9100 произошло опасное сближение двух F-35 с российскими Су-35 во время планового полета.

6 июля центральное управление ВВС США обвинило российских пилотов истребителей в «непрофессиональном поведении». В частности, по словам командующего Центрального командования (CENTCOM) США генерал-лейтенанта Алекса Гринкевича, 6 июля три российских самолета приблизились к американскому беспилотнику MQ-9 Reaper, который якобы выполнял миссию по уничтожению объектов ИГИЛ (признана в России террористической организацией и запрещена), и начали сбрасывать парашютные сигнальные ракеты перед БПЛА. В свою очередь, российская сторона обвинила США в нарушении протоколов деконфликтации в районе, где с 5 июля проходят российско-сирийские учения.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов тогда заявил, что такие обвинения США выходят за рамки приличий, а США сами нарушают правила полетов в Сирии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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