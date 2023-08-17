Минобороны сообщило об опасном сближении F-35 и Су-35 в Сирии

6 июля центральное управление ВВС США обвинило российских пилотов истребителей в «непрофессиональном поведении». В частности, по словам командующего Центрального командования (CENTCOM) США генерал-лейтенанта Алекса Гринкевича, 6 июля три российских самолета приблизились к американскому беспилотнику MQ-9 Reaper, который якобы выполнял миссию по уничтожению объектов ИГИЛ (признана в России террористической организацией и запрещена), и начали сбрасывать парашютные сигнальные ракеты перед БПЛА. В свою очередь, российская сторона обвинила США в нарушении протоколов деконфликтации в районе, где с 5 июля проходят российско-сирийские учения.