Минобороны сообщило об опасном сближении F-35 и Су-35 в Сирии
Два истребителя F-35 «международной антитеррористической коалиции» во главе с США сблизились с парой самолетов Су-35 Воздушно-космических сил (ВКС) России в Сирии. Об этом говорится в сообщении Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирии.
«Опасное сближение» произошло 16 августа в районе военной базы Эт-Танф на высоте около 7000 м. Российские самолеты в это время выполняли плановый полет вдоль южной границы Сирии. В центре отметили, что российские летчики своевременно предприняли меры, чтобы не допустить столкновения.
«Подобными действиями «коалиция» продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии», – сказано в сообщении.
Подобная ситуация произошла и 14 августа. Тогда на высоте около 9100 произошло опасное сближение двух F-35 с российскими Су-35 во время планового полета.
6 июля центральное управление ВВС США обвинило российских пилотов истребителей в «непрофессиональном поведении». В частности, по словам командующего Центрального командования (CENTCOM) США генерал-лейтенанта Алекса Гринкевича, 6 июля три российских самолета приблизились к американскому беспилотнику MQ-9 Reaper, который якобы выполнял миссию по уничтожению объектов ИГИЛ (признана в России террористической организацией и запрещена), и начали сбрасывать парашютные сигнальные ракеты перед БПЛА. В свою очередь, российская сторона обвинила США в нарушении протоколов деконфликтации в районе, где с 5 июля проходят российско-сирийские учения.
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов тогда заявил, что такие обвинения США выходят за рамки приличий, а США сами нарушают правила полетов в Сирии.