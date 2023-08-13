Американские базы на востоке Сирии обстреляли ракетами
Сирийские ополченцы нанесли ракетные удары по американским позициям на востоке Сирии, сообщило иранское агентство Fars News Agency.
Ответственность за атаку взяло на себя действующее против сил США в Сирии «Народное сопротивление на востоке Евфрата». В заявлении ополченцев говорится, что удары четырьмя ракетами были нанесены по базе на нефтяном месторождении Аль-Омар, еще пять ракет выпустили по базе в районе месторождения, одну – по базе Аль-Шаддади, где были дислоцированы американские силы.
«Народное сопротивление» в Сирии подтвердило, что оно продолжит разрушать опорные пункты американских оккупационных сил, где бы они ни находились», – говорится в сообщении.
Министерство иностранных дел Сирии в апреле призвало США прекратить поддержку терроризма и сепаратизма и немедленно покинуть сирийские территории. Летом прошлого года сирийский МИД также направил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и Совету Безопасности организации письма, в которых указал на ущерб экономике Сирии в $107,1 млрд в нефтегазовом секторе из-за воровства нефти американцами. Армия США контролирует некоторые территории на севере и северо-востоке Сирии.