Американские базы на востоке Сирии обстреляли ракетами

Ответственность за атаку взяло на себя действующее против сил США в Сирии «Народное сопротивление на востоке Евфрата». В заявлении ополченцев говорится, что удары четырьмя ракетами были нанесены по базе на нефтяном месторождении Аль-Омар, еще пять ракет выпустили по базе в районе месторождения, одну – по базе Аль-Шаддади, где были дислоцированы американские силы.