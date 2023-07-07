Антонов назвал обвинения США в адрес российских военных в Сирии неприличными
Обвинения со стороны США в адрес российских военнослужащих в непрофессиональном поведении в небе над Сирией выходят за рамки приличий. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, уточнив, что США сами нарушают правила полетов в Сирии. Его комментарий опубликован на сайте посольства России в США.
«Регулярные и порой выходящие за рамки приличий выпады касательно высокопрофессиональных действий российских военнослужащих в САР лишены здравого смысла. Отвлекают внимание от того факта, что сами американцы на ежедневной основе нарушают правила безопасности полетов в сирийском небе», – сказал он.
Посол напомнил, что военнослужащие США находятся в Сирии вопреки нормам международного права и «по сути, оккупируют отдельные районы страны, прикрываясь необходимостью выполнения контртеррористических задач». По его словам, политика Вашингтона на этом направлении является деструктивной и препятствующей стабилизации обстановки на всем Ближнем Востоке.
6 июля центральное управление ВВС США обвинило российских пилотов истребителей в «непрофессиональном поведении». В частности, по словам командующего Центрального командования (CENTCOM) США генерал-лейтенанта Алекса Гринкевича, 6 июля три российских самолета приблизились к американскому беспилотнику MQ-9 Reaper, который якобы выполнял миссию по уничтожению объектов ИГИЛ (признана в России террористической организацией и запрещена), и начали сбрасывать парашютные сигнальные ракеты перед БПЛА. В свою очередь, российская сторона обвинила США в нарушении протоколов деконфликтации в районе, где с 5 июля проходят российско-сирийские учения.
30 июня источник «РИА Новости» рассказал, что сотрудники разведки США и офицеры Службы безопасности Украины (СБУ) проводят консультации в Ираке по противодействию присутствию России в Сирии. По его словам, задача «по набору боевиков и их переправке в Сирию возложена на почетного консула Украины в Курдском автономном районе Ирака Фархада Али Шакера», а их боевая подготовка будет осуществляться «украинскими специалистами, прошедшими инструктаж на американских базах в Ираке».