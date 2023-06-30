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Политика

США и Украина разрабатывают план противодействия России в Сирии

Ведомости

Сотрудники разведки США и офицеры Службы безопасности Украины (СБУ) проводят консультации в Ираке по противодействию присутствию России в Сирии. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на военно-дипломатический источник в Дамаске.

«Параллельно в Ираке американские разведчики и офицеры Службы безопасности Украины проводят регулярные совместные консультации по вопросу о противодействии российскому присутствию в Сирии. В частности, также принято решение кратно увеличить численность террструктур», – сказал собеседник агентства.

Источник уточнил, что задача «по набору боевиков и их переправке в Сирию возложена на почетного консула Украины в Курдском автономном районе Ирака Фархада Али Шакера», а их боевая подготовка будет осуществляться «украинскими специалистами, прошедшими инструктаж на американских базах в Ираке».

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В другом своем материале «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщили, что американское Центральное разведывательное управление (ЦРУ) ведет переговоры с курдскими отрядами самообороны и шейхами ряда арабских кланов. Боевикам, по данным собеседника, предлагают месячный оклад в размере $2 000.

Служба внешней разведки (СВР) в феврале сообщила, что США вербуют боевиков-джихадистов для совершения терактов на территории России и стран СНГ. В службе заявляли, что в начале года было отобрано 60 боевиков, имеющих опыт участия в боевых действиях на Ближнем Востоке. В ведомстве отмечали, что такие действия ставят Вашингтон «в один ряд» с международными террористическими группировками.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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