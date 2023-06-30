США и Украина разрабатывают план противодействия России в Сирии
Сотрудники разведки США и офицеры Службы безопасности Украины (СБУ) проводят консультации в Ираке по противодействию присутствию России в Сирии. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на военно-дипломатический источник в Дамаске.
«Параллельно в Ираке американские разведчики и офицеры Службы безопасности Украины проводят регулярные совместные консультации по вопросу о противодействии российскому присутствию в Сирии. В частности, также принято решение кратно увеличить численность террструктур», – сказал собеседник агентства.
Источник уточнил, что задача «по набору боевиков и их переправке в Сирию возложена на почетного консула Украины в Курдском автономном районе Ирака Фархада Али Шакера», а их боевая подготовка будет осуществляться «украинскими специалистами, прошедшими инструктаж на американских базах в Ираке».
В другом своем материале «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщили, что американское Центральное разведывательное управление (ЦРУ) ведет переговоры с курдскими отрядами самообороны и шейхами ряда арабских кланов. Боевикам, по данным собеседника, предлагают месячный оклад в размере $2 000.
Служба внешней разведки (СВР) в феврале сообщила, что США вербуют боевиков-джихадистов для совершения терактов на территории России и стран СНГ. В службе заявляли, что в начале года было отобрано 60 боевиков, имеющих опыт участия в боевых действиях на Ближнем Востоке. В ведомстве отмечали, что такие действия ставят Вашингтон «в один ряд» с международными террористическими группировками.