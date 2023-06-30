США и Украина разрабатывают план противодействия России в Сирии

Служба внешней разведки (СВР) в феврале сообщила, что США вербуют боевиков-джихадистов для совершения терактов на территории России и стран СНГ. В службе заявляли, что в начале года было отобрано 60 боевиков, имеющих опыт участия в боевых действиях на Ближнем Востоке. В ведомстве отмечали, что такие действия ставят Вашингтон «в один ряд» с международными террористическими группировками.