«РИА Новости» сообщили о вербовке Соединенными Штатами желающих воевать в ВСУ

В феврале пресс-бюро Службы внешней разведки сообщило, что военные США вербуют боевиков-джихадистов для совершения терактов на территории России и стран СНГ. По информации ведомства, в январе 2023 г. было отобрано 60 боевиков, у которых есть опыт участия в боевых действиях на Ближнем Востоке. Сейчас они проходят подготовку на американской базе Эт-Танф в Сирии, утверждают российские спецслужбы, и могут в ближайшее время быть заброшены на территорию страны. Отмечается, что боевикам поручено осуществлять теракты против дипломатов, госслужащих, силовиков и личного состава вооруженных сил.