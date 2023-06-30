«РИА Новости» сообщили о вербовке Соединенными Штатами желающих воевать в ВСУ
США пытаются наращивать вербовку желающих воевать на стороне вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на военно-дипломатический источник в Дамаске.
«На фоне неудачного для администрации Джо Байдена хода вооруженного конфликта на Украине Вашингтон предпринимает дополнительные шаги по наращиванию масштабов вербовки желающих воевать в рядах ВСУ», – цитирует собеседника агентство.
Таким образом источник «РИА Новости» решил дополнить ранее озвученную информацию о вербовке боевиков в Сирии. По его словам, американское Центральное разведывательное управление (ЦРУ) ведет переговоры с курдскими отрядами самообороны и шейхами ряда арабских кланов. Боевикам, по данным собеседника, предлагают месячный оклад в размере $2 000.
В феврале пресс-бюро Службы внешней разведки сообщило, что военные США вербуют боевиков-джихадистов для совершения терактов на территории России и стран СНГ. По информации ведомства, в январе 2023 г. было отобрано 60 боевиков, у которых есть опыт участия в боевых действиях на Ближнем Востоке. Сейчас они проходят подготовку на американской базе Эт-Танф в Сирии, утверждают российские спецслужбы, и могут в ближайшее время быть заброшены на территорию страны. Отмечается, что боевикам поручено осуществлять теракты против дипломатов, госслужащих, силовиков и личного состава вооруженных сил.
В СВР заявили, что такие действия «ставят Вашингтон в один ряд» с международными террористическими группировками, и указали на «окончательную утрату каких-либо моральных принципов» в силовых структурах США.