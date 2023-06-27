В постпредстве при ООН заявили о попытках США вербовать российских дипломатов

Заболоцкая указала на «навязчивые вербовочные подходы» спецслужб, которые подходят к дипломатам на улице и в аэропорту. Также сотрудники дипмиссии сталкиваются с контекстной рекламой в соцсетях и поисковых системах, включая Yahoo и YouTube, в которой их призывают сотрудничать с ФБР. По ее словам, агитационные листовки регулярно расклеиваются у постоянного представительства и его жилого комплекса, а также по дороге дипломатов до места работы и обратно.