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Политика

В постпредстве при ООН заявили о попытках США вербовать российских дипломатов

Ведомости

Спецслужбы США оказывают психологическое давление на российских дипломатов и пытаются их вербовать. Об этом заявила заместитель постоянного представителя России при ООН Мария Заболоцкая в ходе выступления на заседании комитета по сношениям со страной пребывания.

«Представленная нами обновленная информация указывает на то, что к нашему постпредству и его сотрудникам США продолжают целенаправленно применять целый комплекс мер и ограничений, направленных на снижение эффективности нашего взаимодействия с ООН, более того – на оказание психологического давления на российских дипломатов», – сказала она (цитата по ТАСС).

Заболоцкая указала на «навязчивые вербовочные подходы» спецслужб, которые подходят к дипломатам на улице и в аэропорту. Также сотрудники дипмиссии сталкиваются с контекстной рекламой в соцсетях и поисковых системах, включая Yahoo и YouTube, в которой их призывают сотрудничать с ФБР. По ее словам, агитационные листовки регулярно расклеиваются у постоянного представительства и его жилого комплекса, а также по дороге дипломатов до места работы и обратно.

В мае посол России в США Анатолий Антонов уже обращал внимание на провокации со стороны спецслужб США. По его словам, с прошлого года на территории посольства при просмотре YouTube регулярно появляется таргетированная реклама ФБР, в которой дипломатам предлагается позвонить по номеру и поделиться информацией.

16 мая ЦРУ сообщило о создании Telegram-канала для вербовки россиян. На платформе спецслужба разместила видео и публикации на русском языке, в которых призвала россиян, работающих в сферах разведки, дипломатии, науки и технологий либо же знакомых с такими людьми, выйти на связь через сервис в Tor.

Комментируя появление Telegram-канала, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала его «удобным ресурсом для отслеживания обращающихся». Антонов назвал проект «пустопорожним» и выразил уверенность, что россияне не допустят попыток расколоть свое единство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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