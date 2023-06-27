В постпредстве при ООН заявили о попытках США вербовать российских дипломатов
Спецслужбы США оказывают психологическое давление на российских дипломатов и пытаются их вербовать. Об этом заявила заместитель постоянного представителя России при ООН Мария Заболоцкая в ходе выступления на заседании комитета по сношениям со страной пребывания.
«Представленная нами обновленная информация указывает на то, что к нашему постпредству и его сотрудникам США продолжают целенаправленно применять целый комплекс мер и ограничений, направленных на снижение эффективности нашего взаимодействия с ООН, более того – на оказание психологического давления на российских дипломатов», – сказала она (цитата по ТАСС).
Заболоцкая указала на «навязчивые вербовочные подходы» спецслужб, которые подходят к дипломатам на улице и в аэропорту. Также сотрудники дипмиссии сталкиваются с контекстной рекламой в соцсетях и поисковых системах, включая Yahoo и YouTube, в которой их призывают сотрудничать с ФБР. По ее словам, агитационные листовки регулярно расклеиваются у постоянного представительства и его жилого комплекса, а также по дороге дипломатов до места работы и обратно.
В мае посол России в США Анатолий Антонов уже обращал внимание на провокации со стороны спецслужб США. По его словам, с прошлого года на территории посольства при просмотре YouTube регулярно появляется таргетированная реклама ФБР, в которой дипломатам предлагается позвонить по номеру и поделиться информацией.
16 мая ЦРУ сообщило о создании Telegram-канала для вербовки россиян. На платформе спецслужба разместила видео и публикации на русском языке, в которых призвала россиян, работающих в сферах разведки, дипломатии, науки и технологий либо же знакомых с такими людьми, выйти на связь через сервис в Tor.
Комментируя появление Telegram-канала, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала его «удобным ресурсом для отслеживания обращающихся». Антонов назвал проект «пустопорожним» и выразил уверенность, что россияне не допустят попыток расколоть свое единство.