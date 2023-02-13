СВР сообщила о вербовке США боевиков для совершения терактов в России
Военные США вербуют боевиков-джихадистов для совершения терактов на территории России и стран СНГ. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР).
«Американские военные ведут активную вербовку боевиков джихадистских группировок, аффилированных с "Исламским государством" [ИГ, террористическая организация, запрещенная в РФ] и "Аль-Каидой" [запрещена в РФ], для совершения терактов на территории России и в странах СНГ», — заявили в СВР со ссылкой на поступившие данные, «заслуживающие доверия».
По информации СВР, в январе 2023 г. было отобрано 60 боевиков, у которых есть опыт участия в боевых действиях на Ближнем Востоке. Сейчас они проходят подготовку на американской базе Эт-Танф в Сирии, утверждают российские спецслужбы.
В СВР уточнили, что США планируют забросить боевиков малыми группами на территорию России «в ближайшее время». Отмечается, что им поручено осуществлять теракты против дипломатов, госслужащих, силовиков и личного состава вооруженных сил.
Предполагается, что боевики будут взаимодействовать с подпольными ячейками международных террористических группировок, в том числе «Хизб ут-Тахрир» (запрещена в РФ), «Джамаат Ансарулла» и «Исламское движение Узбекистана» (запрещена в РФ), добавили в пресс-службе. Кроме того, США намерены привлечь выходцев с российского Северного Кавказа и из Центральной Азии.
В СВР заявили, что такие действия «ставят Вашингтон в один ряд» с международными террористическими группировками, и указали на «окончательную утрату каких-либо моральных принципов» в силовых структурах США.