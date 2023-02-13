СВР сообщила о вербовке США боевиков для совершения терактов в России

Предполагается, что боевики будут взаимодействовать с подпольными ячейками международных террористических группировок, в том числе «Хизб ут-Тахрир» (запрещена в РФ), «Джамаат Ансарулла» и «Исламское движение Узбекистана» (запрещена в РФ), добавили в пресс-службе. Кроме того, США намерены привлечь выходцев с российского Северного Кавказа и из Центральной Азии.