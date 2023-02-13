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СВР сообщила о вербовке США боевиков для совершения терактов в России

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Военные США вербуют боевиков-джихадистов для совершения терактов на территории России и стран СНГ. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР).

«Американские военные ведут активную вербовку боевиков джихадистских группировок, аффилированных с "Исламским государством" [ИГ, террористическая организация, запрещенная в РФ] и "Аль-Каидой" [запрещена в РФ], для совершения терактов на территории России и в странах СНГ», — заявили в СВР со ссылкой на поступившие данные, «заслуживающие доверия».

По информации СВР, в январе 2023 г. было отобрано 60 боевиков, у которых есть опыт участия в боевых действиях на Ближнем Востоке. Сейчас они проходят подготовку на американской базе Эт-Танф в Сирии, утверждают российские спецслужбы.

В СВР уточнили, что США планируют забросить боевиков малыми группами на территорию России «в ближайшее время». Отмечается, что им поручено осуществлять теракты против дипломатов, госслужащих, силовиков и личного состава вооруженных сил.

Предполагается, что боевики будут взаимодействовать с подпольными ячейками международных террористических группировок, в том числе «Хизб ут-Тахрир» (запрещена в РФ), «Джамаат Ансарулла» и «Исламское движение Узбекистана» (запрещена в РФ), добавили в пресс-службе. Кроме того, США намерены привлечь выходцев с российского Северного Кавказа и из Центральной Азии.

В СВР заявили, что такие действия «ставят Вашингтон в один ряд» с международными террористическими группировками, и указали на «окончательную утрату каких-либо моральных принципов» в силовых структурах США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных