В Сирии беспилотник MQ-9 Reaper опасно сблизился с Ан-30 ВКС России
В Сирии беспилотный летательный аппарат (БПЛА) MQ-9 Reaper коалиции США опасно сблизился с Ан-30 Воздушно-космических сил (ВКС) России. Об этом во время ежедневного брифинга сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирийской Арабской Республике Юрий Попов.
«30 июня с 09:23 до 09:30 [мск] над населенным пунктом Эс-Сухне провинции Хомс на высотах от 6 000 до 7 000 метров произошло опасное сближение беспилотного летательного аппарата MQ-9 Reaper коалиции с самолетом Ан-30 ВКС России, совершавшим плановый полет в воздушном пространстве Сирии», – сказал он.
Попов отметил, что российский летчик своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения, продемонстрировав профессионализм. Он добавил, что всего за сутки коалиция США нарушила протокол деконфликтации семь раз.
28 июня Центр по примирению враждующих сторон также сообщал о том, что беспилотник MQ-9 Reaper коалиции США опасно сблизился с самолетом Су-35 ВКС России. Это произошло в небе над населенным пунктом Эс-Сухне сирийской провинции Хомс.