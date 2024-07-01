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В Сирии беспилотник MQ-9 Reaper опасно сблизился с Ан-30 ВКС России

Ведомости

В Сирии беспилотный летательный аппарат (БПЛА) MQ-9 Reaper коалиции США опасно сблизился с Ан-30 Воздушно-космических сил (ВКС) России. Об этом во время ежедневного брифинга сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирийской Арабской Республике Юрий Попов.

«30 июня с 09:23 до 09:30 [мск] над населенным пунктом Эс-Сухне провинции Хомс на высотах от 6 000 до 7 000 метров произошло опасное сближение беспилотного летательного аппарата MQ-9 Reaper коалиции с самолетом Ан-30 ВКС России, совершавшим плановый полет в воздушном пространстве Сирии», – сказал он.

Попов отметил, что российский летчик своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения, продемонстрировав профессионализм. Он добавил, что всего за сутки коалиция США нарушила протокол деконфликтации семь раз.

28 июня Центр по примирению враждующих сторон также сообщал о том, что беспилотник MQ-9 Reaper коалиции США опасно сблизился с самолетом Су-35 ВКС России. Это произошло в небе над населенным пунктом Эс-Сухне сирийской провинции Хомс. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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