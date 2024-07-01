В Сирии беспилотник MQ-9 Reaper опасно сблизился с Ан-30 ВКС России

В Сирии беспилотный летательный аппарат (БПЛА) MQ-9 Reaper коалиции США опасно сблизился с Ан-30 Воздушно-космических сил (ВКС) России. Об этом во время ежедневного брифинга сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирийской Арабской Республике Юрий Попов.