Генштаб ВСУ сообщил о напряженной ситуации на покровском направлении в ДНР

23 июля Вооруженные силы России взяли под контроль село Ивано-Дарьевка в ДНР, а 27 июля – поселок Лозоватское. В течение этого месяца Минобороны также сообщало о взятии под контроль населенных пунктов Розовка в Луганской народной республике, Степовая Новоселовка и Песчаное Нижнее в Харьковской области, сел Юрьевка, Урожайное, Яснобродовка, Восход, Сокол, Новопокровское и поселков Чигари, Спорное, Шумы, Новоалександровка в ДНР, а также района Новый в городе Часов Яр республики.