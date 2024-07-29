Генштаб ВСУ сообщил о напряженной ситуации на покровском направлении в ДНР
На покровском направлении в Донецкой народной республике сложилась наиболее напряженная ситуация за прошедшие сутки, сообщила пресс-служба генштаба ВСУ в своем Telegram-канале.
«Самая горячая ситуация была на покровском направлении», – говорится в сообщении.
23 июля Вооруженные силы России взяли под контроль село Ивано-Дарьевка в ДНР, а 27 июля – поселок Лозоватское. В течение этого месяца Минобороны также сообщало о взятии под контроль населенных пунктов Розовка в Луганской народной республике, Степовая Новоселовка и Песчаное Нижнее в Харьковской области, сел Юрьевка, Урожайное, Яснобродовка, Восход, Сокол, Новопокровское и поселков Чигари, Спорное, Шумы, Новоалександровка в ДНР, а также района Новый в городе Часов Яр республики.
28 июля подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль населенные пункты Прогресс и Евгеновка в ДНР. ВС РФ также нанесли удары по ВСУ в районах населенных пунктов Димитров, Новогродовка, Дзержинск, Белая Гора и Желанное в ДНР.