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Путин освободил от должности первого замглавы МИД Титова

Ведомости

Владимир Титов освобожден от должности первого замглавы российского внешнеполитического ведомства. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«Освободить Титова Владимира Геннадиевича от должности первого заместителя министра иностранных дел Российской Федерации», – говорится в документе. Указ вступил в силу со дня его подписания.

Согласно информации на сайте МИДа, Титов курирует отношения с европейскими странами и административные вопросы. В ведомстве он работает с 1980 г. В 1990-е занимал такие должности, как советник-посланник посольства РФ в Швеции и директор второго европейского департамента.

До 2004 г. Титов был послом России в Болгарии. После на год стал директором департамента кадров, а с 2005 по 2013 гг. занимал должность замминистра иностранных дел. В апреле 2013 г. стал первым замглавы МИД. Титов имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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