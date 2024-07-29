Путин освободил от должности первого замглавы МИД Титова
Владимир Титов освобожден от должности первого замглавы российского внешнеполитического ведомства. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
«Освободить Титова Владимира Геннадиевича от должности первого заместителя министра иностранных дел Российской Федерации», – говорится в документе. Указ вступил в силу со дня его подписания.
Согласно информации на сайте МИДа, Титов курирует отношения с европейскими странами и административные вопросы. В ведомстве он работает с 1980 г. В 1990-е занимал такие должности, как советник-посланник посольства РФ в Швеции и директор второго европейского департамента.
До 2004 г. Титов был послом России в Болгарии. После на год стал директором департамента кадров, а с 2005 по 2013 гг. занимал должность замминистра иностранных дел. В апреле 2013 г. стал первым замглавы МИД. Титов имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.