Контакты с японским депутатом Судзуки по линии Кремля не запланированы
По линии Кремля не запланированы контакты с японским депутатом верхней палаты парламента Мунэо Судзуки, который приехал в Россию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нет, по линии Кремля никаких контактов не запланировано. Здесь в данном случае понятно, что сейчас в Токио преобладают деятели, которые не являются сторонниками развития двусторонних отношений», – сказал он, отвечая на вопрос журналистов во время брифинга.
Песков выразил сожаление, что руководство Японии объединилось с недружественными для России государствами. Он подчеркнул, что это наносит вред двусторонним отношениям. По словам пресс-секретаря, Япония также пытается давить на тех, кто разделяет отличную от их точки зрения позицию.
29 июля главный секретарь кабмина Японии Есимаса Хаяси попросил жителей страны «не посещать Россию, с какой бы целью это ни делалось», в связи с информацией о визите в Москву Судзуки. Депутат прибыл в Россию для встречи с представителями Министерства иностранных дел и Росрыболовства.