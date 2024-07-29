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Контакты с японским депутатом Судзуки по линии Кремля не запланированы

Ведомости

По линии Кремля не запланированы контакты с японским депутатом верхней палаты парламента Мунэо Судзуки, который приехал в Россию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, по линии Кремля никаких контактов не запланировано. Здесь в данном случае понятно, что сейчас в Токио преобладают деятели, которые не являются сторонниками развития двусторонних отношений», – сказал он, отвечая на вопрос журналистов во время брифинга.

Песков выразил сожаление, что руководство Японии объединилось с недружественными для России государствами. Он подчеркнул, что это наносит вред двусторонним отношениям. По словам пресс-секретаря, Япония также пытается давить на тех, кто разделяет отличную от их точки зрения позицию.

29 июля главный секретарь кабмина Японии Есимаса Хаяси попросил жителей страны «не посещать Россию, с какой бы целью это ни делалось», в связи с информацией о визите в Москву Судзуки. Депутат прибыл в Россию для встречи с представителями Министерства иностранных дел и Росрыболовства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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