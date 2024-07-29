Контакты с японским депутатом Судзуки по линии Кремля не запланированы

«Нет, по линии Кремля никаких контактов не запланировано. Здесь в данном случае понятно, что сейчас в Токио преобладают деятели, которые не являются сторонниками развития двусторонних отношений», – сказал он, отвечая на вопрос журналистов во время брифинга.