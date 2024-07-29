Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Кабмин Японии предостерег граждан от поездок в РФ на фоне визита Судзуки

Депутат намерен просить, чтобы бывшим японским жителям южной части Курил разрешили посещать могилы предков
Ведомости

Главный секретарь кабинета министров Японии Есимаса Хаяси попросил жителей страны «не посещать Россию, с какой бы целью это ни делалось», в связи с информацией о визите в Москву депутата верхней палаты парламента Мунэо Судзуки, передает Sankei Shimbun.

По словам Хаяси, Судзуки не связывался с ним по поводу посещения России.

29 июля стало известно, что Судзуки направился в Россию для встречи с представителями Министерства иностранных дел и Росрыболовства. По данным ТАСС, депутат намерен просить, чтобы бывшим японским жителям южной части Курил разрешили посещать могилы предков. Еще одним поводом для посещения Москвы стал вопрос возобновления промысла морской капусты у острова Сигнальный Малой Курильской гряды. Ожидается, что Судзуки пробудет в России до 31 июля и вернется в Японию 1 августа.

В июне Япония внесла в черный список 11 россиян и 42 российские организации. Под санкции в том числе попали секретарь ЦИК России Наталья Бударина, гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов, глава АК «Микротех» Андрей Хохлун, а также «Алроса», «Уралтрансмаш», АО «Туполев» и др.

В ответ на санкции 23 июля МИД России запретил въезд в страну 13 гражданам Японии. Под ограничения попали председатель правления Toyota Motor Тоеда Акио, основатель корпорации Rakuten Микитани Хироси и президенты ряда японских компаний, включая Musashi Fuso, Shinsei Bussan Co., Shinwa, Nikken Co. и Koshin ltd. Токио выразил российскому правительству протест.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных