Кабмин Японии предостерег граждан от поездок в РФ на фоне визита Судзуки

29 июля стало известно, что Судзуки направился в Россию для встречи с представителями Министерства иностранных дел и Росрыболовства. По данным ТАСС, депутат намерен просить, чтобы бывшим японским жителям южной части Курил разрешили посещать могилы предков. Еще одним поводом для посещения Москвы стал вопрос возобновления промысла морской капусты у острова Сигнальный Малой Курильской гряды. Ожидается, что Судзуки пробудет в России до 31 июля и вернется в Японию 1 августа.