Кабмин Японии предостерег граждан от поездок в РФ на фоне визита Судзуки

Кабмин Японии предостерег граждан от поездок в РФ на фоне визита СудзукиДепутат намерен просить, чтобы бывшим японским жителям южной части Курил разрешили посещать могилы предков
Главный секретарь кабинета министров Японии Есимаса Хаяси попросил жителей страны «не посещать Россию, с какой бы целью это ни делалось», в связи с информацией о визите в Москву депутата верхней палаты парламента Мунэо Судзуки, передает Sankei Shimbun.
По словам Хаяси, Судзуки не связывался с ним по поводу посещения России.
29 июля стало известно, что Судзуки направился в Россию для встречи с представителями Министерства иностранных дел и Росрыболовства. По данным ТАСС, депутат намерен просить, чтобы бывшим японским жителям южной части Курил разрешили посещать могилы предков. Еще одним поводом для посещения Москвы стал вопрос возобновления промысла морской капусты у острова Сигнальный Малой Курильской гряды. Ожидается, что Судзуки пробудет в России до 31 июля и вернется в Японию 1 августа.
В июне Япония внесла в черный список 11 россиян и 42 российские организации. Под санкции в том числе попали секретарь ЦИК России Наталья Бударина, гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов, глава АК «Микротех» Андрей Хохлун, а также «Алроса», «Уралтрансмаш», АО «Туполев» и др.
В ответ на санкции 23 июля МИД России запретил въезд в страну 13 гражданам Японии. Под ограничения попали председатель правления Toyota Motor Тоеда Акио, основатель корпорации Rakuten Микитани Хироси и президенты ряда японских компаний, включая Musashi Fuso, Shinsei Bussan Co., Shinwa, Nikken Co. и Koshin ltd. Токио выразил российскому правительству протест.