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Япония выразила протест России из-за санкций

Ведомости

Токио выражает протест российскому правительству в связи с введением санкций против граждан Японии. Об этом заявил генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси, передает Kyodo.

Хаяси назвал этот шаг совершенно неприемлемым, отметив, что принятые меры ограничивают законную деятельность японских компаний. Он подчеркнул, что Токио продолжит принимать все возможные меры для обеспечения деятельности своих граждан и компаний.

23 июля МИД России запретила въезд в страну 13 гражданам Японии в ответ на введенные санкции. В частности, под ограничения попали председатель правления Toyota Motor Тоеда Акио, основатель корпорации Rakuten Микитани Хироси и президенты ряда японских компаний, включая Musashi Fuso, Shinsei Bussan Co., Shinwa, Nikken Co. и Koshin ltd.

Япония в очередной раз расширила санкции против России в июне. Токио внес в черный список 11 россиян и 42 российские организации. Под санкции в том числе попали секретарь ЦИК России Наталья Бударина, гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов, глава АК «Микротех» Андрей Хохлун, а также «Алроса», «Уралтрансмаш», АО «Туполев» и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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