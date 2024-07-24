Япония выразила протест России из-за санкций
Токио выражает протест российскому правительству в связи с введением санкций против граждан Японии. Об этом заявил генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси, передает Kyodo.
Хаяси назвал этот шаг совершенно неприемлемым, отметив, что принятые меры ограничивают законную деятельность японских компаний. Он подчеркнул, что Токио продолжит принимать все возможные меры для обеспечения деятельности своих граждан и компаний.
23 июля МИД России запретила въезд в страну 13 гражданам Японии в ответ на введенные санкции. В частности, под ограничения попали председатель правления Toyota Motor Тоеда Акио, основатель корпорации Rakuten Микитани Хироси и президенты ряда японских компаний, включая Musashi Fuso, Shinsei Bussan Co., Shinwa, Nikken Co. и Koshin ltd.
Япония в очередной раз расширила санкции против России в июне. Токио внес в черный список 11 россиян и 42 российские организации. Под санкции в том числе попали секретарь ЦИК России Наталья Бударина, гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов, глава АК «Микротех» Андрей Хохлун, а также «Алроса», «Уралтрансмаш», АО «Туполев» и др.