Япония ввела санкции против членов ЦИК и «Алросы»

Кроме того, санкции введены против 11 иностранных компаний из Индии, Казахстана, Китая и ОАЭ. Большая часть из них – китайские, в том числе Alpha Trading Investments, Guangzhou Ausay Technology и Shenzhen Biguang Trading. Среди компаний из ОАЭ, Индию, Казахстан и Узбекистан под санкциями теперь Sun Ship Management, Si2 Microsystems, Elem Group и Mvizion LLC соответственно.