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Япония ввела санкции против членов ЦИК и «Алросы»

Ведомости

Власти Японии ввели санкции против 11 россиян и 42 организаций из России. Об этом сообщается на сайте МИД Японии.

В черный список внесены секретарь ЦИК России Наталья Бударина и еще пять членов комиссии. Также санкции введены в отношении гендиректора корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Бориса Обносова, главы АК «Микротех» Андрея Хохлуна, генерального конструктора АМНТК «Союз» Мкртича Окрояна и директора «Уралвагонзавода» Александра Попова.

Среди компаний, попавших под новые ограничения, – производитель микросхем «Микрон», «Алроса», «Уралтрансмаш», АО «Туполев», Российский федеральный ядерный центр, Челябинский тракторный завод и др.

Кроме того, санкции введены против 11 иностранных компаний из Индии, Казахстана, Китая и ОАЭ. Большая часть из них – китайские, в том числе Alpha Trading Investments, Guangzhou Ausay Technology и Shenzhen Biguang Trading. Среди компаний из ОАЭ, Индию, Казахстан и Узбекистан под санкциями теперь Sun Ship Management, Si2 Microsystems, Elem Group и Mvizion LLC соответственно.

После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели масштабные санкции против РФ. Ограничения затронули энергетику, высокотехнологический сектор, авиацию, банковскую отрасль, автомобилестроение и др. Российские власти считают санкции незаконными.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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