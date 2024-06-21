Япония ввела санкции против членов ЦИК и «Алросы»
Власти Японии ввели санкции против 11 россиян и 42 организаций из России. Об этом сообщается на сайте МИД Японии.
В черный список внесены секретарь ЦИК России Наталья Бударина и еще пять членов комиссии. Также санкции введены в отношении гендиректора корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Бориса Обносова, главы АК «Микротех» Андрея Хохлуна, генерального конструктора АМНТК «Союз» Мкртича Окрояна и директора «Уралвагонзавода» Александра Попова.
Среди компаний, попавших под новые ограничения, – производитель микросхем «Микрон», «Алроса», «Уралтрансмаш», АО «Туполев», Российский федеральный ядерный центр, Челябинский тракторный завод и др.
Кроме того, санкции введены против 11 иностранных компаний из Индии, Казахстана, Китая и ОАЭ. Большая часть из них – китайские, в том числе Alpha Trading Investments, Guangzhou Ausay Technology и Shenzhen Biguang Trading. Среди компаний из ОАЭ, Индию, Казахстан и Узбекистан под санкциями теперь Sun Ship Management, Si2 Microsystems, Elem Group и Mvizion LLC соответственно.
После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели масштабные санкции против РФ. Ограничения затронули энергетику, высокотехнологический сектор, авиацию, банковскую отрасль, автомобилестроение и др. Российские власти считают санкции незаконными.