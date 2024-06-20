Bloomberg: ЕС запретит компаниям пользоваться российской СПФС

После начала спецоперации на Украине ЕС отключил от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT ряд крупнейших банков России. С 1 октября 2023 г. ЦБ обязал банки использовать только отечественные сервисы и финансовую инфраструктуру при переводах средств внутри страны. Регулятор тогда сообщил, что информацию по таким операциям теперь необходимо будет передавать через собственные банковские системы или сервисы сторонних российских компаний, а также СПФС.