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Bloomberg: ЕС запретит компаниям пользоваться российской СПФС

Ведомости

Европейским компаниям запретят пользоваться российской Системой передачи финансовых сообщений (СПФС) – аналога западной системы SWIFT. Об этом пишет Bloomberg.

«14-й пакет санкций будет включать запрет для фирм ЕС, работающих за пределами России, напрямую подключаться к созданной ЦБ РФ системе СПФС, эквивалентной SWIFT, а также запретит любые транзакции с входящими в черный список компаниями, которые используют эту систему для обхода санкций», – говорится в материале.

Пакетом вводится запрет на перевалку российского СПГ в третьи страны через ЕС, включая запрет на услуги по перегрузке, а также перевалку с судна на судно и с судна на берег. Операторам ЕС запретят совершать сделки с банками, позволяющими торговать технологиями и товарами, используемыми в оборонном секторе.

Под ограничения попадает экспорт большого количества химикатов, марганцевой руды, пластмасс, электроники и землеройной техники, которые могут быть использованы в военных целях. Ограничивается и импорт гелия.

После начала спецоперации на Украине ЕС отключил от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT ряд крупнейших банков России. С 1 октября 2023 г. ЦБ обязал банки использовать только отечественные сервисы и финансовую инфраструктуру при переводах средств внутри страны. Регулятор тогда сообщил, что информацию по таким операциям теперь необходимо будет передавать через собственные банковские системы или сервисы сторонних российских компаний, а также СПФС.

СПФС появилась в 2014 г. во время первой санкционной волны после присоединения Крыма и разговоров о возможном отключении России от SWIFT. В начале января ЦБ сообщил, что СПФС насчитывает 159 нерезидентов из 20 стран.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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