Bloomberg: ЕС запретит компаниям пользоваться российской СПФС
Европейским компаниям запретят пользоваться российской Системой передачи финансовых сообщений (СПФС) – аналога западной системы SWIFT. Об этом пишет Bloomberg.
«14-й пакет санкций будет включать запрет для фирм ЕС, работающих за пределами России, напрямую подключаться к созданной ЦБ РФ системе СПФС, эквивалентной SWIFT, а также запретит любые транзакции с входящими в черный список компаниями, которые используют эту систему для обхода санкций», – говорится в материале.
Пакетом вводится запрет на перевалку российского СПГ в третьи страны через ЕС, включая запрет на услуги по перегрузке, а также перевалку с судна на судно и с судна на берег. Операторам ЕС запретят совершать сделки с банками, позволяющими торговать технологиями и товарами, используемыми в оборонном секторе.
Под ограничения попадает экспорт большого количества химикатов, марганцевой руды, пластмасс, электроники и землеройной техники, которые могут быть использованы в военных целях. Ограничивается и импорт гелия.
После начала спецоперации на Украине ЕС отключил от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT ряд крупнейших банков России. С 1 октября 2023 г. ЦБ обязал банки использовать только отечественные сервисы и финансовую инфраструктуру при переводах средств внутри страны. Регулятор тогда сообщил, что информацию по таким операциям теперь необходимо будет передавать через собственные банковские системы или сервисы сторонних российских компаний, а также СПФС.
СПФС появилась в 2014 г. во время первой санкционной волны после присоединения Крыма и разговоров о возможном отключении России от SWIFT. В начале января ЦБ сообщил, что СПФС насчитывает 159 нерезидентов из 20 стран.