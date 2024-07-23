Россия запретила въезд в страну 13 гражданам Японии

Россия запретила въезд в страну 13 гражданам ЯпонииВ список попали председатель правления Toyota Motor и основатель корпорации Rakuten
Россия запретила въезд 13 гражданам Японии в ответ на введенные санкции, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.
«В рамках ответных мер на продолжающиеся санкционные действия Японии в отношении нашей страны в связи со специальной военной операцией принято решение о бессрочном запрете на въезд в Российскую Федерацию японских граждан», – говорится в сообщении.
Въезд запретили президентам ряда японских компаний, среди которых Musashi Fuso, Shinsei Bussan Co., Shinwa, Nikken Co. и Koshin ltd. В список, в частности, попали председатель правления Toyota Motor Тоеда Акио и основатель корпорации Rakuten Микитани Хироси.
В июне Япония ввела санкции против 11 россиян и 42 организаций из России. В черный список внесены секретарь ЦИК России Наталья Бударина и еще пять членов комиссии. Санкции также введены в отношении гендиректора корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Бориса Обносова, главы АК «Микротех» Андрея Хохлуна и др.
Среди компаний, которые попали под ограничения, – «Алроса», «Уралтрансмаш» и АО «Туполев». Помимо этого санкции коснулись 11 иностранных компаний из Индии, Казахстана, Китая и ОАЭ. Большая часть предприятий в новом черном списке Японии – китайские.