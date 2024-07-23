Россия запретила въезд в страну 13 гражданам Японии

В июне Япония ввела санкции против 11 россиян и 42 организаций из России. В черный список внесены секретарь ЦИК России Наталья Бударина и еще пять членов комиссии. Санкции также введены в отношении гендиректора корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Бориса Обносова, главы АК «Микротех» Андрея Хохлуна и др.