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Россия запретила въезд в страну 13 гражданам Японии

В список попали председатель правления Toyota Motor и основатель корпорации Rakuten
Ведомости

Россия запретила въезд 13 гражданам Японии в ответ на введенные санкции, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

«В рамках ответных мер на продолжающиеся санкционные действия Японии в отношении нашей страны в связи со специальной военной операцией принято решение о бессрочном запрете на въезд в Российскую Федерацию японских граждан», – говорится в сообщении.

Въезд запретили президентам ряда японских компаний, среди которых Musashi Fuso, Shinsei Bussan Co., Shinwa, Nikken Co. и Koshin ltd. В список, в частности, попали председатель правления Toyota Motor Тоеда Акио и основатель корпорации Rakuten Микитани Хироси.

В июне Япония ввела санкции против 11 россиян и 42 организаций из России. В черный список внесены секретарь ЦИК России Наталья Бударина и еще пять членов комиссии. Санкции также введены в отношении гендиректора корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Бориса Обносова, главы АК «Микротех» Андрея Хохлуна и др.

Среди компаний, которые попали под ограничения, – «Алроса», «Уралтрансмаш» и АО «Туполев». Помимо этого санкции коснулись 11 иностранных компаний из Индии, Казахстана, Китая и ОАЭ. Большая часть предприятий в новом черном списке Японии – китайские.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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