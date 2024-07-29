Депутат верхней палаты парламента Японии направился с визитом в Россию

15 июля Россия приостановила японский промысел в районе острова Сигнальный. В МИД РФ уточняли, что Япония запросила информацию в связи с «отключением света» на маяке острова, «потребовав» от российской стороны возобновить его стабильную работу для обеспечения безопасного мореплавания, в том числе для добычи этом районе морской капусты японскими рыбаками. Промысел было приостановлен «в интересах предотвращения возможных инцидентов».