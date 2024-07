Депутат верхней палаты парламента Японии направился с визитом в Россию

23 июля МИД России запретил въезд в страну 13 гражданам Японии в ответ на введенные в июне санкции. В частности, под ограничения попали председатель правления Toyota Motor Тоеда Акио, основатель корпорации Rakuten Микитани Хироси и президенты ряда японских компаний, включая Musashi Fuso, Shinsei Bussan Co., Shinwa, Nikken Co. и Koshin ltd. Токио выразило российскому правительству протест.