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Депутат верхней палаты парламента Японии направился с визитом в Россию

Ведомости

Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки отправился в Россию для встречи с представителями министерства иностранных дел и Росрыболовства, сообщает ТАСС со ссылкой на офис парламентария.

Отмечается, что Судзуки планирует попросить разрешить бывшим японским жителям южной части Курил посещать места захоронениях предков. Еще одна просьба касается возобновления промысла морской капусты у острова Сигнальный Малой Курильской гряды.

Предполагается, что Судзуки пробудет в России до 31 июля и вернется в Японию 1 августа.

15 июля Россия приостановила японский промысел в районе острова Сигнальный. В МИД РФ уточняли, что Япония запросила информацию в связи с «отключением света» на маяке острова, «потребовав» от российской стороны возобновить его стабильную работу для обеспечения безопасного мореплавания, в том числе для добычи этом районе морской капусты японскими рыбаками. Промысел было приостановлен «в интересах предотвращения возможных инцидентов».

23 июля МИД России запретил въезд в страну 13 гражданам Японии в ответ на введенные в июне санкции. В частности, под ограничения попали председатель правления Toyota Motor Тоеда Акио, основатель корпорации Rakuten Микитани Хироси и президенты ряда японских компаний, включая Musashi Fuso, Shinsei Bussan Co., Shinwa, Nikken Co. и Koshin ltd. Токио выразило российскому правительству протест.

23 мая директор третьего департамента Азии МИД РФ Людмила Воробьева заявляла, что Россия не намерена выступать инициатором контактов с Японией в текущей ситуации. По ее словам, российско-японские отношения продолжают ухудшаться, и возвращение к нормальному диалогу двух стран невозможно без реальных шагов правительства премьер-министра Фумио Кисиды по отказу от антироссийской политики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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