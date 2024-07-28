США планируют создать командование своих сил в Японии
США планируют создать единое командование своих сил в Японии, стороны договорятся об этом на встрече министров обороны и иностранных дел в Токио в формате «2+2», сообщила газета Nikkei со ссылкой на источники.
Вашингтон намерен таким образом улучшить координацию с силами обороны Японии. Решение о создании единого командования, как отмечается в статье, было принято на фоне ухудшения обстановки по безопасности в Азии. Мера должна улучшить планирование совместных учений в мирное время и совместных миссий во время конфликтов, пишет газета Nikkei.
Единое командование США, как ожидается, станет аналогом японского объединенного командования, которое начнет работу к 2025 г. Сейчас в Японии находятся около 55 000 военнослужащих армии, флота, ВВС и морской пехоты США, но оперативного командования у них нет, а полномочия принадлежат базирующемуся на Гавайях Индо-Тихоокеанскому командованию, поясняет газета.
Ожидается, что Токио и Вашингтон на встрече 28 июля создадут рабочую группу для обсуждения деталей, о создании командования стороны объявят в совместном заявлении по итогам встречи.