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США планируют создать командование своих сил в Японии

Ведомости

США планируют создать единое командование своих сил в Японии, стороны договорятся об этом на встрече министров обороны и иностранных дел в Токио в формате «2+2», сообщила газета Nikkei со ссылкой на источники.   

Вашингтон намерен таким образом улучшить координацию с силами обороны Японии. Решение о создании единого командования, как отмечается в статье, было принято на фоне ухудшения обстановки по безопасности в Азии. Мера должна улучшить планирование совместных учений в мирное время и совместных миссий во время конфликтов, пишет газета Nikkei.

Единое командование США, как ожидается, станет аналогом японского объединенного командования, которое начнет работу к 2025 г. Сейчас в Японии находятся около 55 000 военнослужащих армии, флота, ВВС и морской пехоты США, но оперативного командования у них нет, а полномочия принадлежат базирующемуся на Гавайях Индо-Тихоокеанскому командованию, поясняет газета.

Ожидается, что Токио и Вашингтон на встрече 28 июля создадут рабочую группу для обсуждения деталей, о создании командования стороны объявят в совместном заявлении по итогам встречи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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