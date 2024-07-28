США планируют создать командование своих сил в Японии

Вашингтон намерен таким образом улучшить координацию с силами обороны Японии. Решение о создании единого командования, как отмечается в статье, было принято на фоне ухудшения обстановки по безопасности в Азии. Мера должна улучшить планирование совместных учений в мирное время и совместных миссий во время конфликтов, пишет газета Nikkei.