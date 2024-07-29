Песков назвал отношения России и Белоруссии многопрофильными и интенсивными
У России и Белоруссии многогранные двусторонние отношения, очень интенсивные и широкие по объему и набору тем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
Представителя Кремля спросили, какие именно проблемные вопросы планируют решить Россия и Белоруссия к осени.
«У нас настолько многогранные двусторонние отношения <…>, конечно, неизбежны какие-то рабочие моменты, которые в постоянном режиме решаются нашими правительствами. Обсуждались все вопросы, связанные с двусторонними отношениями. Естественно, это торгово-экономическое сотрудничество, это и вопросы безопасности, то есть весь спектр двусторонних отношений был проговорен двумя президентами», – сказал Песков.
29 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия закроют все проблемные вопросы к осеннему заседанию Высшего государственного совета Союзного государства (ВГС СГ).
25 июля президенты России и Белоруссии встретились на острове Валаам на Ладожском озере. На встрече обсуждались новая формула ценообразования на нефть, утилизационный сбор и предоплата за нефть. «БелТА» писала, что, по словам Лукашенко, лидеры двух стран нашли взаимопонимание по всем вопросам.