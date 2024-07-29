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Песков назвал отношения России и Белоруссии многопрофильными и интенсивными

Ведомости

У России и Белоруссии многогранные двусторонние отношения, очень интенсивные и широкие по объему и набору тем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

Представителя Кремля спросили, какие именно проблемные вопросы планируют решить Россия и Белоруссия к осени.

«У нас настолько многогранные двусторонние отношения <…>, конечно, неизбежны какие-то рабочие моменты, которые в постоянном режиме решаются нашими правительствами. Обсуждались все вопросы, связанные с двусторонними отношениями. Естественно, это торгово-экономическое сотрудничество, это и вопросы безопасности, то есть весь спектр двусторонних отношений был проговорен двумя президентами», – сказал Песков.

29 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия закроют все проблемные вопросы к осеннему заседанию Высшего государственного совета Союзного государства (ВГС СГ).

25 июля президенты России и Белоруссии встретились на острове Валаам на Ладожском озере. На встрече обсуждались новая формула ценообразования на нефть, утилизационный сбор и предоплата за нефть. «БелТА» писала, что, по словам Лукашенко, лидеры двух стран нашли взаимопонимание по всем вопросам.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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