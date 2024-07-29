Песков назвал отношения России и Белоруссии многопрофильными и интенсивными

«У нас настолько многогранные двусторонние отношения <…>, конечно, неизбежны какие-то рабочие моменты, которые в постоянном режиме решаются нашими правительствами. Обсуждались все вопросы, связанные с двусторонними отношениями. Естественно, это торгово-экономическое сотрудничество, это и вопросы безопасности, то есть весь спектр двусторонних отношений был проговорен двумя президентами», – сказал Песков.