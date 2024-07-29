Лукашенко: все проблемные вопросы Союзного государства будут закрыты к осени
Россия и Белоруссия закроют все проблемные вопросы к осеннему заседанию Высшего государственного совета Союзного государства (ВГС СГ), заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания по международным вопросам.
Лукашенко напомнил, что осенью, в преддверии 25-летия Договора о создании Союзного государства, в Минске пройдут «все важнейшие мероприятия – и союзный Совмин, и Высший госсовет».
«С президентом [России] мы договорились, что к этому моменту должны быть закрыты все проблемные вопросы – и по линии совбезов [договор о гарантиях безопасности] и по темам правительства», – сказал президент Белоруссии (цитата по БелТА).
25 июля президенты России и Белоруссии встретились на острове Валаам на Ладожском озере. На встрече обсуждались новая формула ценообразования на нефть, утилизационный сбор и предоплата за нефть. БелТА писала, что по словам Лукашенко, лидеры двух стран нашли взаимопонимание по всем вопросам.
2 июля государственный секретарь СГ Дмитрий Мезенцев заявлял, что концепция безопасности Союзного государства (СГ) России и Белоруссии может быть представлена в конце года, передавало ТАСС.