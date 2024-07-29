Минобороны РФ заявило о взятии под контроль села Волчье в ДНР
Подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль село Волчье в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Минобороны РФ в сводке о ходе проведения специальной военной операции.
Бойцы «Центра» также нанесли поражение формированиям вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Дружба, Торецк, Новгородское, Розовка, Ивановка, Новогродовка и Новоселовка Первая в ДНР.
В целом за прошедшие сутки нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 127 районах, утверждает Минобороны РФ. В частности, уничтожены украинский штурмовик Су-25, радиолокационные станции управления воздушным движением ATCR-33S и «Скала-М», говорится в сводке.
В течение июля пресс-служба Минобороны РФ сообщала о взятии под контроль населенных пунктов Розовка в Луганской народной республике, Степовая Новоселовка и Песчаное Нижнее в Харьковской области, сел Ивано-Дарьевка, Прогресс, Евгеновка, Юрьевка, Урожайное, Яснобродовка, Восход, Сокол, Новопокровское и поселков Лозоватское, Чигари, Спорное, Шумы, Новоалександровка в ДНР, а также района Новый в городе Часов Яр республики.
Специальная военная операция на Украине была объявлена 24 февраля 2022 г. президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии территории вошли в состав РФ по итогам референдумов. Украина их результаты не признает.