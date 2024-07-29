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Минобороны РФ заявило о взятии под контроль села Волчье в ДНР

Ведомости

Подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль село Волчье в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Минобороны РФ в сводке о ходе проведения специальной военной операции.

Бойцы «Центра» также нанесли поражение формированиям вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Дружба, Торецк, Новгородское, Розовка, Ивановка, Новогродовка и Новоселовка Первая в ДНР.

В целом за прошедшие сутки нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 127 районах, утверждает Минобороны РФ. В частности, уничтожены украинский штурмовик Су-25, радиолокационные станции управления воздушным движением ATCR-33S и «Скала-М», говорится в сводке.

В течение июля пресс-служба Минобороны РФ сообщала о взятии под контроль населенных пунктов Розовка в Луганской народной республике, Степовая Новоселовка и Песчаное Нижнее в Харьковской области, сел Ивано-Дарьевка, Прогресс, Евгеновка, Юрьевка, Урожайное, Яснобродовка, Восход, Сокол, Новопокровское и поселков Лозоватское, Чигари, Спорное, Шумы, Новоалександровка в ДНР, а также района Новый в городе Часов Яр республики.

Специальная военная операция на Украине была объявлена 24 февраля 2022 г. президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии территории вошли в состав РФ по итогам референдумов. Украина их результаты не признает.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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