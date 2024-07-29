Минобороны РФ заявило о взятии под контроль села Волчье в ДНР

Специальная военная операция на Украине была объявлена 24 февраля 2022 г. президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии территории вошли в состав РФ по итогам референдумов. Украина их результаты не признает.