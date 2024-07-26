ФСБ задержала бывшего замминистра обороны Булгакова

ФСБ задержала бывшего замминистра обороны БулгаковаВ СК заявили о расследовании дела коррупционной направленности
Бывший заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков заключен под стражу, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Сообщение опубликовано в Telegram-канале СК.
Представитель комитета уточнила, что Главное следственное управление СК России расследует уголовное дело коррупционной направленности.
Булгаков занимал должность замминистра в 2008-2022 гг. По словам источника в Минобороны, его сняли осенью 2022 г. без публичного объяснения причин и перевели в группу генеральных инспекторов министерства. Его место тогда занял генерал-полковник Михаил Мизинцев.
По словам главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского, очевидно что это уголовное дело касается работы генерала Булгакова на посту начальника тыла – замминистра обороны, с которого он был уволен в сентябре 2022 г.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопросы «Ведомостей» о том, в курсе ли Владимир Путин, что бывший начальник тыла Вооруженных Сил России генерал армии Булгаков арестован за взятки и почему это сделано спустя почти два года после снятия с поста.
Булгаков окончил Вольское высшее военное училище тыла имени Ленинского комсомола, Военную академию тыла и транспорта, Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил России. В разные годы был заместителем начальника тыла Забайкальского военного округа, начальником штаба тыла Московского военного округа, начальником штаба тыла ВС РФ. В должности замминистра обороны с 2010 г. курировал материально-техническое обеспечения ВС РФ, а с 2015 по 2017 г. – вопросы строительства железнодорожной линии. В мае 2016 г. получил звание Героя России. Находится под санкциями ЕС, США и других стран.