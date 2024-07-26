ФСБ задержала бывшего замминистра обороны Булгакова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопросы «Ведомостей» о том, в курсе ли Владимир Путин, что бывший начальник тыла Вооруженных Сил России генерал армии Булгаков арестован за взятки и почему это сделано спустя почти два года после снятия с поста.