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ФСБ задержала бывшего замминистра обороны Булгакова

В СК заявили о расследовании дела коррупционной направленности
Дарья Снегова
Алексей Никольский
Евгений Разумный / Ведомости

Бывший заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков заключен под стражу, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Сообщение опубликовано в Telegram-канале СК.

Представитель комитета уточнила, что Главное следственное управление СК России расследует уголовное дело коррупционной направленности.

Ранее о его задержании сообщило «РИА Новости» со ссылкой на ФСБ России.

Булгаков занимал должность замминистра в 2008-2022 гг. По словам источника в Минобороны, его сняли осенью 2022 г. без публичного объяснения причин и перевели в группу генеральных инспекторов министерства. Его место тогда занял генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По словам главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского, очевидно что это уголовное дело касается работы генерала Булгакова на посту начальника тыла – замминистра обороны, с которого он был уволен в сентябре 2022 г.

По информации РБК, Булгаков находится в СИЗО-2 «Бутырка». Издание уточняет, что отставка Булгакова произошла 24 сентября 2022 г. состоялась через три дня после начала частичной мобилизации и большого потока жалоб мобилизованных на обеспечение экипировкой и бытовые условия.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопросы «Ведомостей» о том, в курсе ли Владимир Путин, что бывший начальник тыла Вооруженных Сил России генерал армии Булгаков арестован за взятки и почему это сделано спустя почти два года после снятия с поста.

Булгаков окончил Вольское высшее военное училище тыла имени Ленинского комсомола, Военную академию тыла и транспорта, Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил России. В разные годы был заместителем начальника тыла Забайкальского военного округа, начальником штаба тыла Московского военного округа, начальником штаба тыла ВС РФ.  В должности замминистра обороны с 2010 г. курировал материально-техническое обеспечения ВС РФ, а с 2015 по 2017 г. – вопросы строительства железнодорожной линии. В мае 2016 г. получил звание Героя России. Находится под санкциями ЕС, США и других стран.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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