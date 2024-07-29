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Главкома ВСУ Сырского обвинили в попытке ликвидировать десантные войска

Ведомости

Украинские «сухопутные» генералы во главе с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским пытаются ослабить, а впоследствии и ликвидировать десантно-штурмовые войска (ДШВ) ВСУ. Об этом заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

По информации нардепа, «в войсках распространяется информация о подготовке к снятию командира 80-й бригады ДШВ Ишкулова, "одного из самых авторитетных руководителей в ВСУ", из-за несогласия с задачами Сырского. Сырский также, по ее словам, намерен интегрировать ДШВ в пехоту. Для этого руководящий состав бригад выводят из коллективов и отправляют в одиночку в сухопутные бригады, нарушая постоянство команд, корпус ДШВ переименовали в корпус быстрого реагирования и подчинили напрямую Сырскому. Кроме того, при усилении мобилизации на Украине не случилось укомплектования частей ДШВ, а центр подготовки ДШВ работает на минимуме мощностей, при этом ДШВ отправляют на самые сложные направления, утверждает депутат.

«Вообще, бригады ДШВ планируют превратить в сухопутные штурмовые бригады и ликвидировать ДШВ де-факто как отдельный род войск, бренд и культуру, растворив их в сухопутных войсках», – подытожила Безуглая.

Безуглая и до этого неоднократно выступала с критикой руководства ВСУ, жалуясь на то, что украинская армия столкнулась с серьезными проблемами из-за того, что ею командуют «старые генералы», которые принимают неверные, на ее взгляд, решения. В частности, она обвинила главкома ВСУ Александра Сырского в готовности к капитуляции. 18 июля Безуглая также прокомментировала встречу президента Владимира Зеленского с бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным. «Ну, за Урожайное», – написала Безуглая, указывая на то, что в тот день в ВСУ впервые признали, что украинские военные покинули населенный пункт Урожайное в ДНР. Минобороны РФ заявляло о взятии Урожайного под контроль 14 июля.

16 июля Безуглую внесли в базу «Миротворец». 17 июля она по собственному заявлению вышла из фракции партии «Слуга народа», а 22 июля оборонный комитет Верховной рады Украины проголосовал за исключение Безуглой из своего состава. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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