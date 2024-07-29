Главкома ВСУ Сырского обвинили в попытке ликвидировать десантные войска
Украинские «сухопутные» генералы во главе с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским пытаются ослабить, а впоследствии и ликвидировать десантно-штурмовые войска (ДШВ) ВСУ. Об этом заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.
По информации нардепа, «в войсках распространяется информация о подготовке к снятию командира 80-й бригады ДШВ Ишкулова, "одного из самых авторитетных руководителей в ВСУ", из-за несогласия с задачами Сырского. Сырский также, по ее словам, намерен интегрировать ДШВ в пехоту. Для этого руководящий состав бригад выводят из коллективов и отправляют в одиночку в сухопутные бригады, нарушая постоянство команд, корпус ДШВ переименовали в корпус быстрого реагирования и подчинили напрямую Сырскому. Кроме того, при усилении мобилизации на Украине не случилось укомплектования частей ДШВ, а центр подготовки ДШВ работает на минимуме мощностей, при этом ДШВ отправляют на самые сложные направления, утверждает депутат.
«Вообще, бригады ДШВ планируют превратить в сухопутные штурмовые бригады и ликвидировать ДШВ де-факто как отдельный род войск, бренд и культуру, растворив их в сухопутных войсках», – подытожила Безуглая.
Безуглая и до этого неоднократно выступала с критикой руководства ВСУ, жалуясь на то, что украинская армия столкнулась с серьезными проблемами из-за того, что ею командуют «старые генералы», которые принимают неверные, на ее взгляд, решения. В частности, она обвинила главкома ВСУ Александра Сырского в готовности к капитуляции. 18 июля Безуглая также прокомментировала встречу президента Владимира Зеленского с бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным. «Ну, за Урожайное», – написала Безуглая, указывая на то, что в тот день в ВСУ впервые признали, что украинские военные покинули населенный пункт Урожайное в ДНР. Минобороны РФ заявляло о взятии Урожайного под контроль 14 июля.
16 июля Безуглую внесли в базу «Миротворец». 17 июля она по собственному заявлению вышла из фракции партии «Слуга народа», а 22 июля оборонный комитет Верховной рады Украины проголосовал за исключение Безуглой из своего состава.