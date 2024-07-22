Оборонный комитет Рады проголосовал за исключение депутата Марьяны Безуглой

До этого депутат неоднократно выступала с критикой руководства ВСУ, жалуясь на то, что украинская армия столкнулась с серьезными проблемами из-за того, что ею командуют «старые генералы», которые принимают неверные, на ее взгляд, решения. В частности, он обвинила главкома ВСУ Александра Сырского в готовности к капитуляции. 18 июля Безуглая также прокомментировала встречу президента Владимира Зеленского с бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным. «Ну, за Урожайное», – написала Безуглая, указывая на то, что в тот день в ВСУ впервые признали, что украинские военные покинули населенный пункт Урожайное в ДНР. Минобороны РФ заявляло о взятии Урожайного под контроль 14 июля.