Оборонный комитет Рады проголосовал за исключение депутата Марьяны Безуглой
Оборонный комитет Верховной рады Украины проголосовал за исключение из своего состава Марьяны Безуглой. Об этом сообщила в своем Telegram-канале сама депутат.
«Только что комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки проголосовал за то, чтобы подготовить постановление о моем снятии с должности заместителя и исключении из состава комитета. <…> Не решают проблемы, а пытаются уничтожить тех, кто не молчит и пробует решить. Круговая порука», – написала Безуглая.
До этого депутат неоднократно выступала с критикой руководства ВСУ, жалуясь на то, что украинская армия столкнулась с серьезными проблемами из-за того, что ею командуют «старые генералы», которые принимают неверные, на ее взгляд, решения. В частности, он обвинила главкома ВСУ Александра Сырского в готовности к капитуляции. 18 июля Безуглая также прокомментировала встречу президента Владимира Зеленского с бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным. «Ну, за Урожайное», – написала Безуглая, указывая на то, что в тот день в ВСУ впервые признали, что украинские военные покинули населенный пункт Урожайное в ДНР. Минобороны РФ заявляло о взятии Урожайного под контроль 14 июля.
16 июля Безуглую внесли в базу «Миротворец» с пометкой, что она осуществляла «осознанные публичные действия, направленные на дискредитацию органов государственной власти и управления Украины, вооруженных сил Украины», «раскол гражданского общества на Украине» и «сознательно распространяет информацию, содержащую государственную тайну». Безуглую также сняли с должности главы подкомитета по вопросам демократического гражданского контроля.
17 июля Безуглая по собственному заявлению вышла из фракции партии «Слуга народа».