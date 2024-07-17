Внесенная в базу «Миротворец» депутат Рады вышла из фракции «Слуга народа»

До этого депутат неоднократно выступала с критикой руководства ВСУ, жалуясь на то, что украинская армия столкнулась с серьезными проблемами из-за того, что ею командуют «старые генералы», которые принимают неверные, на ее взгляд, решения. В частности, он обвинила главкома ВСУ Александра Сырского в готовности к капитуляции.