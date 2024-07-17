Внесенная в базу «Миротворец» депутат Рады вышла из фракции «Слуга народа»
Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая вышла из фракции партии «Слуга народа» по собственному заявлению. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
«Только что сообщили, что госпожа Безуглая вышла из фракции "Слуги народа" по собственному заявлению. В "Слуге" остается 233 человека», – написал Железняк в своем Telegram-канале.
Безуглую внесли в базу «Миротворец» 16 июня. На сайте указано, что она осуществяла «осознанные публичные действия, направленные на дискредитацию органов государственной власти и управления Украины, Вооруженных сил Украины», «раскол гражданского общества в Украине» и «сознательное распространяет информациию, содержащую государственную тайну. Безуглую также сняли с должности главы подкомитета по вопросам демократического гражданского контроля.
«Получила аккаунт в базе Миротворец за дискредитацию ВСУ (генералов) на фоне растущей поддержки среди боевых подразделений. В один день комитет по нацбезопасности прекратил существовать как уполномоченный на контроль и защиту граждан орган. Сегодня то же произошло с "Миротворцем". Новое время», – заявила депутат.
До этого депутат неоднократно выступала с критикой руководства ВСУ, жалуясь на то, что украинская армия столкнулась с серьезными проблемами из-за того, что ею командуют «старые генералы», которые принимают неверные, на ее взгляд, решения. В частности, он обвинила главкома ВСУ Александра Сырского в готовности к капитуляции.