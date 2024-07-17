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Внесенная в базу «Миротворец» депутат Рады вышла из фракции «Слуга народа»

Ведомости

Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая вышла из фракции партии «Слуга народа» по собственному заявлению. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

 «Только что сообщили, что госпожа Безуглая вышла из фракции "Слуги народа" по собственному заявлению. В "Слуге" остается 233 человека», – написал Железняк в своем Telegram-канале.

Безуглую внесли в базу «Миротворец» 16 июня. На сайте указано, что она осуществяла «осознанные публичные действия, направленные на дискредитацию органов государственной власти и управления Украины, Вооруженных сил Украины», «раскол гражданского общества в Украине» и «сознательное распространяет информациию, содержащую государственную тайну. Безуглую также сняли с должности главы подкомитета по вопросам демократического гражданского контроля.

«Получила аккаунт в базе Миротворец за дискредитацию ВСУ (генералов) на фоне растущей поддержки среди боевых подразделений. В один день комитет по нацбезопасности прекратил существовать как уполномоченный на контроль и защиту граждан орган. Сегодня то же произошло с "Миротворцем". Новое время», – заявила депутат.

До этого депутат неоднократно выступала с критикой руководства ВСУ, жалуясь на то, что украинская армия столкнулась с серьезными проблемами из-за того, что ею командуют «старые генералы», которые принимают неверные, на ее взгляд, решения. В частности, он обвинила главкома ВСУ Александра Сырского в готовности к капитуляции.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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