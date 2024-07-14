Депутат Рады обвинила главкома ВСУ Сырского в готовности к капитуляции
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский согласен установить режим прекращение огня и подписать «любые вариации на тему капитуляции», заявила со ссылкой на источники замглавы комитета Верховной рады по обороне Марьяна Безуглая.
По словам депутата, ряд источников сообщили ей о «двух важнейших моментах» относительно позиции Сырского и его окружения.
«Он согласен подписывать режим прекращения огня и любые вариации на тему капитуляции и принуждения к миру. Он не верит в победу и искренне считает, что мы не способны получить преимущество над россиянами на собственной земле», – написала Безуглая в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской в России).
1 июля Безуглая заявила, что подала заявления в госбюро расследований, службу безопасности Украины и прокуратуру на главкома ВСУ Сырского и бывшего главкома Валерия Залужного. На Украине не меняются принципы принятия решений, поэтому, по ее словам, «мы имеем ситуацию в Харьковской области, которая повторила подготовку к наступлению россиян в 2022 и 2023 гг.».
До этого депутат неоднократно выступала с критикой руководства ВСУ, жалуясь на то, что украинская армия столкнулась с серьезными проблемами из-за того, что ею командуют «старые генералы», которые принимают неверные, на ее взгляд, решения.
8 февраля президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность главкома ВСУ генерал-полковника Сырского, сменившего на этой должности Залужного. Украинский президент объяснил отставку тем, что 2024 г. может стать успешным для Украины только при условии эффективных изменений в армии.