Депутат Рады обвинила главкома ВСУ Сырского в готовности к капитуляции

«Он согласен подписывать режим прекращения огня и любые вариации на тему капитуляции и принуждения к миру. Он не верит в победу и искренне считает, что мы не способны получить преимущество над россиянами на собственной земле», – написала Безуглая в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской в России).