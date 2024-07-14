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Депутат Рады обвинила главкома ВСУ Сырского в готовности к капитуляции

Ведомости

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский согласен установить режим прекращение огня и подписать «любые вариации на тему капитуляции», заявила со ссылкой на источники замглавы комитета Верховной рады по обороне Марьяна Безуглая.

По словам депутата, ряд источников сообщили ей о «двух важнейших моментах» относительно позиции Сырского и его окружения.

«Он согласен подписывать режим прекращения огня и любые вариации на тему капитуляции и принуждения к миру. Он не верит в победу и искренне считает, что мы не способны получить преимущество над россиянами на собственной земле», – написала Безуглая в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской в России).

1 июля Безуглая заявила, что подала заявления в госбюро расследований, службу безопасности Украины и прокуратуру на главкома ВСУ Сырского и бывшего главкома Валерия Залужного. На Украине не меняются принципы принятия решений, поэтому, по ее словам, «мы имеем ситуацию в Харьковской области, которая повторила подготовку к наступлению россиян в 2022 и 2023 гг.».

До этого депутат неоднократно выступала с критикой руководства ВСУ, жалуясь на то, что украинская армия столкнулась с серьезными проблемами из-за того, что ею командуют «старые генералы», которые принимают неверные, на ее взгляд, решения.

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность главкома ВСУ генерал-полковника Сырского, сменившего на этой должности Залужного. Украинский президент объяснил отставку тем, что 2024 г. может стать успешным для Украины только при условии эффективных изменений в армии.

В Кремле заявляли, что перестановки в командовании ВСУ не смогут изменить ход спецоперации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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