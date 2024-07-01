Украинский депутат пожаловалась в СБУ на Сырского и Залужного
Замглавы комитета Верховной рады по обороне Марьяна Безуглая подала заявления в госбюро расследований, службу безопасности Украины и прокуратуру на главкома ВСУ Александра Сырского и бывшего главкома Валерия Залужного, о чем она объявила в социальных сетях.
«Трагедия, что ничего не меняется. Не меняются принципы принятия решений. Поэтому мы имеем ситуацию в Харьковской области, которая повторила подготовку к наступлению россиян в 2022 и 2023 гг.», – заявила она (цитата по украинскому изданию «Страна».
Безуглая также рассказала, что направила обращение в минобороны страны. До этого она неоднократно выступала с критикой руководства ВСУ, жалуясь на то, что украинская армия столкнулась с серьезными проблемами из-за того, что ей командуют «старые генералы», которые принимают неверные, на ее взгляд, решения.
24 июня президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку командующего объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля. Его место займет бригадный генерал Андрей Гнатов. Украинское интернет-издание «Страна» писало, что Содоля критиковала Безуглая, а начальник штаба «Азова» (террористическая организация, запрещенная в России) Богдан Кротевич подал на него заявление в ГБР за совершение «военных преступлений».