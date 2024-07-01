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Украинский депутат пожаловалась в СБУ на Сырского и Залужного

Ведомости

Замглавы комитета Верховной рады по обороне Марьяна Безуглая подала заявления в госбюро расследований, службу безопасности Украины и прокуратуру на главкома ВСУ Александра Сырского и бывшего главкома Валерия Залужного, о чем она объявила в социальных сетях.

«Трагедия, что ничего не меняется. Не меняются принципы принятия решений. Поэтому мы имеем ситуацию в Харьковской области, которая повторила подготовку к наступлению россиян в 2022 и 2023 гг.», – заявила она (цитата по украинскому изданию «Страна».

Безуглая также рассказала, что направила обращение в минобороны страны. До этого она неоднократно выступала с критикой руководства ВСУ, жалуясь на то, что украинская армия столкнулась с серьезными проблемами из-за того, что ей командуют «старые генералы», которые принимают неверные, на ее взгляд, решения.

24 июня президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку командующего объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля. Его место займет бригадный генерал Андрей Гнатов. Украинское интернет-издание «Страна» писало, что Содоля критиковала Безуглая, а начальник штаба «Азова» (террористическая организация, запрещенная в России) Богдан Кротевич подал на него заявление в ГБР за совершение «военных преступлений».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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