Украинский депутат пожаловалась в СБУ на Сырского и Залужного

Безуглая также рассказала, что направила обращение в минобороны страны. До этого она неоднократно выступала с критикой руководства ВСУ, жалуясь на то, что украинская армия столкнулась с серьезными проблемами из-за того, что ей командуют «старые генералы», которые принимают неверные, на ее взгляд, решения.