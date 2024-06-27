Минобороны Украины сменит руководство тылового обеспечения

24 июня президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку командующего объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля. Его место займет бригадный генерал Андрей Гнатов. Украинское интернет-издание «Страна» писало, что Содоля критиковала замглавы комитета Рады по обороне Марьяна Безуглая, а начальник штаба «Азова» (террористическая организация, запрещенная в России) Богдан Кротевич подал на него заявление в ГБР за совершение «военных преступлений».