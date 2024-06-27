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Минобороны Украины сменит руководство тылового обеспечения

Ведомости

Министерство обороны Украины запустило процесс смены руководства и реорганизации Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Кроме того, Минобороны инициировало создание коллегиального органа для развития материального обеспечения ВСУ, который пересмотрит ранее принятую техническую документацию и обеспечит принятие новой в соответствии со стандартами и практиками НАТО.

«Эти шаги – принципиальная позиция команды Минобороны, а также часть стратегии Минобороны по повышению прозрачности и эффективности в системе материального обеспечения ВСУ», – пояснили в украинском министерстве, добавив, что к торгам «Государственного оператора тыла» намерены допускать больше местных производителей.

24 июня президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку командующего объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля. Его место займет бригадный генерал Андрей Гнатов. Украинское интернет-издание «Страна» писало, что Содоля критиковала замглавы комитета Рады по обороне Марьяна Безуглая, а начальник штаба «Азова» (террористическая организация, запрещенная в России) Богдан Кротевич подал на него заявление в ГБР за совершение «военных преступлений».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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