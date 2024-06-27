Минобороны Украины сменит руководство тылового обеспечения
Министерство обороны Украины запустило процесс смены руководства и реорганизации Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Кроме того, Минобороны инициировало создание коллегиального органа для развития материального обеспечения ВСУ, который пересмотрит ранее принятую техническую документацию и обеспечит принятие новой в соответствии со стандартами и практиками НАТО.
«Эти шаги – принципиальная позиция команды Минобороны, а также часть стратегии Минобороны по повышению прозрачности и эффективности в системе материального обеспечения ВСУ», – пояснили в украинском министерстве, добавив, что к торгам «Государственного оператора тыла» намерены допускать больше местных производителей.
24 июня президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку командующего объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля. Его место займет бригадный генерал Андрей Гнатов. Украинское интернет-издание «Страна» писало, что Содоля критиковала замглавы комитета Рады по обороне Марьяна Безуглая, а начальник штаба «Азова» (террористическая организация, запрещенная в России) Богдан Кротевич подал на него заявление в ГБР за совершение «военных преступлений».