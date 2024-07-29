Трамп согласился поговорить с ФБР о попытке покушения на него

Крукс открыл огонь по толпе, ранил Трампа и еще двоих человек, а также убил одного участника мероприятия. Стрелка ликвидировал снайпер Секретной службы. ФБР пока не установило мотив и считает, что Крукс действовал один, без сообщников или соучастников.