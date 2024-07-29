Трамп согласился поговорить с ФБР о попытке покушения на него
Бывший президент США Дональд Трамп согласился побеседовать с ФБР в рамках «стандартного интервью с жертвой», чтобы обсудить попытку покушения на него на митинге в Пенсильвании. Об этом сообщает CBS со ссылкой на Кевина Роджека, специального агента, возглавляющего отделение ФБР в Питтсбурге.
Роджек сообщил журналистам, что бюро связалось с Трампом и он согласился на интервью. Пока неясно, когда оно состоится.
«Мы хотим узнать его точку зрения на то, что он наблюдал», – сказал он.
ФБР, расследуя стрельбу на предвыборном митинге Трампа 13 июля, провело 450 допросов. По словам Роджека, чтобы выявить мотивы стрелка, 20-летнего Томаса Мэтью Крукса, бюро запрашивает информацию у 86 компаний, включая игровые платформы, приложения для обмена сообщениями и платформы социальных сетей.
Крукс открыл огонь по толпе, ранил Трампа и еще двоих человек, а также убил одного участника мероприятия. Стрелка ликвидировал снайпер Секретной службы. ФБР пока не установило мотив и считает, что Крукс действовал один, без сообщников или соучастников.