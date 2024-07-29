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Трамп согласился поговорить с ФБР о попытке покушения на него

Ведомости

Бывший президент США Дональд Трамп согласился побеседовать с ФБР в рамках «стандартного интервью с жертвой», чтобы обсудить попытку покушения на него на митинге в Пенсильвании. Об этом сообщает CBS со ссылкой на Кевина Роджека, специального агента, возглавляющего отделение ФБР в Питтсбурге.

Роджек сообщил журналистам, что бюро связалось с Трампом и он согласился на интервью. Пока неясно, когда оно состоится.

«Мы хотим узнать его точку зрения на то, что он наблюдал», – сказал он.

ФБР, расследуя стрельбу на предвыборном митинге Трампа 13 июля, провело 450 допросов. По словам Роджека, чтобы выявить мотивы стрелка, 20-летнего Томаса Мэтью Крукса, бюро запрашивает информацию у 86 компаний, включая игровые платформы, приложения для обмена сообщениями и платформы социальных сетей.

Крукс открыл огонь по толпе, ранил Трампа и еще двоих человек, а также убил одного участника мероприятия. Стрелка ликвидировал снайпер Секретной службы. ФБР пока не установило мотив и считает, что Крукс действовал один, без сообщников или соучастников.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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