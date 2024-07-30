Испанские власти разрешили российскому фрегату «Штандарт» зайти в порт
Власти города Сеэ в Испании позволили российскому фрегату «Штандарт» зайти в порт и пополнить запасы. Об этом капитан корабля Владимир Мартусь рассказал «РИА Новости».
По словам Мартуся, на судне закончились вода и провизия.
Он также рассказал о намерении принять участие в морском фестивале в городе Гранвиль (департамент Манш) на севере Франции. Команда надеется на отсутствие препятствий для захода в порт. По словам капитана, вопрос применения европейских санкций находится в зоне полномочий префекта.
Мартусь также заявил, что команда «Штандарта» обжалует решение о европейских санкциях в Европейском суде в Люксембурге.
Фрегат «Штандарт» является копией исторического судна и попадает под санкции Евросоюза. В июле префектура департамента Финистер на западе Франции запретила «Штандарту» зайти в порт в связи с ограничениями. Команду не допустили к участию в международном фестивале парусных судов в Бресте и не предоставили возможность пополнить запасы. По данным «РИА Новости», моряки из французского яхт-клуба привезли на «Штандарт» воду в канистрах на моторных лодках.