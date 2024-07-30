Испанские власти разрешили российскому фрегату «Штандарт» зайти в порт

Фрегат «Штандарт» является копией исторического судна и попадает под санкции Евросоюза. В июле префектура департамента Финистер на западе Франции запретила «Штандарту» зайти в порт в связи с ограничениями. Команду не допустили к участию в международном фестивале парусных судов в Бресте и не предоставили возможность пополнить запасы. По данным «РИА Новости», моряки из французского яхт-клуба привезли на «Штандарт» воду в канистрах на моторных лодках.