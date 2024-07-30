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Испанские власти разрешили российскому фрегату «Штандарт» зайти в порт

Ведомости

Власти города Сеэ в Испании позволили российскому фрегату «Штандарт» зайти в порт и пополнить запасы. Об этом капитан корабля Владимир Мартусь рассказал «РИА Новости».

По словам Мартуся, на судне закончились вода и провизия.

Он также рассказал о намерении принять участие в морском фестивале в городе Гранвиль (департамент Манш) на севере Франции. Команда надеется на отсутствие препятствий для захода в порт. По словам капитана, вопрос применения европейских санкций находится в зоне полномочий префекта.

Мартусь также заявил, что команда «Штандарта» обжалует решение о европейских санкциях в Европейском суде в Люксембурге.

Фрегат «Штандарт» является копией исторического судна и попадает под санкции Евросоюза. В июле префектура департамента Финистер на западе Франции запретила «Штандарту» зайти в порт в связи с ограничениями. Команду не допустили к участию в международном фестивале парусных судов в Бресте и не предоставили возможность пополнить запасы. По данным «РИА Новости», моряки из французского яхт-клуба привезли на «Штандарт» воду в канистрах на моторных лодках.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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