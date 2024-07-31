«Хамас» назвал гибель Хании терактом
Смерть главы политбюро палестинского радикального движения «Хамас» Исмаила Хании в результате атаки на его резиденцию в Тегеране является терактом, который совершили «сионисты». Об этом говорится в заявлении организации, опубликованном в ее Telegram-канале.
«Убийство лидера движения <…> Исмаила Хании на иранской территории является полномасштабным террористическим актом, нарушением суверенитета исламской республики Иран и опасной эскалацией», – сказано в сообщении.
В «Хамасе» подчеркнули, что ответственность за преступление несут «сионистский враг и его сторонники». Движение также добавило, что это событие «выведет битву на новый уровень и будет иметь серьезные последствия для всего региона».
Глава политбюро палестинского радикального движения «Хамас» Хания погиб 31 июля в результате атаки на его резиденцию в Тегеране, куда он прибыл для участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. Движение обвинило в убийстве Израиль.
Исмаилу Хании был 61 год. С 2006 по 2007 г. занимал пост премьер-министра Палестинской национальной администрации. В 2018 г. госдеп США признал его террористом.
Траур в связи с гибелью Хании объявлен в Иране, Палестине и на йеменских территориях, подконтрольных мятежному движению хуситов «Ансар Аллах».