Песков: рост выплат бойцам не связан с изменением задач спецоперации
Увеличение суммы единовременных выплат участникам специальной военной операции не связано с изменением задач в зоне боевых действий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.
«Это связано с непрекращающимися шагами и мерами по поддержке участников СВО и их семей», – подчеркнул представитель Кремля.
31 июля стало известно, что президент России Владимир Путин подписал федеральный указ о единовременной выплате по 400 000 руб. военным, которые с 1 августа и до конца 2024 г. подпишут контракт для прохождения службы в зоне спецоперации. Глава государства также рекомендовал региональным властям единовременно выплачивать не менее 400 000 руб. за заключение контракта. Сейчас за подписание контракта предусмотрена федеральная выплата в размере 195 000 руб.