РКН предложил блокировать научно-техническую информацию о VPN-сервисах
Роскомнадзор предложил проект, согласно которому научно-техническая и статистическая информация о VPN-сервисах будет признаваться запрещенной в России. Исключением послужит информация о VPN, использующихся для обеспечения защищенного удаленного доступа, следует из проекта приказа.
В частности, предлагается изменить пункт 5 действующей редакции мартовского приказа РКН, чтобы критерий исключения не применялся в отношении научной информации о способах обмена информацией в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети интернет, при обеспечении доступа к информационным ресурсам с применением защищенных каналов связи для обхода заблокированных на территории РФ ресурсов.
«Таким образом, должна признаваться запрещенной также научная, научно-техническая информация, описывающая способы создания, устройства VPN-сервисов, целью которых является предоставление лицам доступа к информационным ресурсам и информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории РФ», – следует из пояснительной записки.
В РКН отмечают, что под новые ограничения не попадет информация о VPN-сервисах, предназначенных для обеспечения удаленного доступа не с целью обхода блокировок.
Общественное обсуждение приказа завершится 5 августа, предполагается, что приказ вступит в силу с 1 марта 2025 г. и будет действовать до 1 сентября 2029 г.
В начале февраля 2024 г. стало известно о том, что с 1 марта на территории России начнет действовать запрет на популяризацию VPN-сервисов, а также других сервисов по обходу блокировок, которые запрещены в РФ с 2020 г.