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РКН предложил блокировать научно-техническую информацию о VPN-сервисах

Ведомости

Роскомнадзор предложил проект, согласно которому научно-техническая и статистическая информация о VPN-сервисах будет признаваться запрещенной в России. Исключением послужит информация о VPN, использующихся для обеспечения защищенного удаленного доступа, следует из проекта приказа.

В частности, предлагается изменить пункт 5 действующей редакции мартовского приказа РКН, чтобы критерий исключения не применялся в отношении научной информации о способах обмена информацией в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети интернет, при обеспечении доступа к информационным ресурсам с применением защищенных каналов связи для обхода заблокированных на территории РФ ресурсов.

«Таким образом, должна признаваться запрещенной также научная, научно-техническая информация, описывающая способы создания, устройства VPN-сервисов, целью которых является предоставление лицам доступа к информационным ресурсам и информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории РФ», – следует из пояснительной записки.

В РКН отмечают, что под новые ограничения не попадет информация о VPN-сервисах, предназначенных для обеспечения удаленного доступа не с целью обхода блокировок.

Общественное обсуждение приказа завершится 5 августа, предполагается, что приказ вступит в силу с 1 марта 2025 г. и будет действовать до 1 сентября 2029 г.

В начале февраля 2024 г. стало известно о том, что с 1 марта на территории России начнет действовать запрет на популяризацию VPN-сервисов, а также других сервисов по обходу блокировок, которые запрещены в РФ с 2020 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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