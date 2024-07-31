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Time назвал непростыми отношения Зеленского и Харрис

Ведомости

Отношения президента Украины Владимира Зеленского и вице-президента США Камалы Харрис, которая стала предполагаемым кандидатом на пост главы государства, «никогда не были особенно теплыми», пишет Time.

Трудности во взаимопонимании начались, когда Харрис встречалась с украинским президентом в Мюнхене на конференции по безопасности менее чем за неделю до начала российской военной операции в феврале 2022 г. На фоне нарастающей напряженности в отношениях с Россией Зеленский просил США ввести превентивные санкции против РФ и поставить Украине вооружение. Харрис отказала по обоим пунктам, пишет Time.

Издание также отмечает, что вице-президент США присутствовала в июне на саммите по установлению мира на Украине. Но ее общение с Зеленским скорее являлось формальным.

21 июля действующий президент США Джо Байден заявил о выходе из предвыборной гонки и поддержал Харрис в качестве кандидата от Демократической партии. Позже кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп заявил, что намерен участвовать в дебатах с Харрис. Она подтвердила готовность к этой дискуссии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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