Time назвал непростыми отношения Зеленского и Харрис
Отношения президента Украины Владимира Зеленского и вице-президента США Камалы Харрис, которая стала предполагаемым кандидатом на пост главы государства, «никогда не были особенно теплыми», пишет Time.
Трудности во взаимопонимании начались, когда Харрис встречалась с украинским президентом в Мюнхене на конференции по безопасности менее чем за неделю до начала российской военной операции в феврале 2022 г. На фоне нарастающей напряженности в отношениях с Россией Зеленский просил США ввести превентивные санкции против РФ и поставить Украине вооружение. Харрис отказала по обоим пунктам, пишет Time.
Издание также отмечает, что вице-президент США присутствовала в июне на саммите по установлению мира на Украине. Но ее общение с Зеленским скорее являлось формальным.
21 июля действующий президент США Джо Байден заявил о выходе из предвыборной гонки и поддержал Харрис в качестве кандидата от Демократической партии. Позже кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп заявил, что намерен участвовать в дебатах с Харрис. Она подтвердила готовность к этой дискуссии.