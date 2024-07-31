Time назвал непростыми отношения Зеленского и Харрис

Трудности во взаимопонимании начались, когда Харрис встречалась с украинским президентом в Мюнхене на конференции по безопасности менее чем за неделю до начала российской военной операции в феврале 2022 г. На фоне нарастающей напряженности в отношениях с Россией Зеленский просил США ввести превентивные санкции против РФ и поставить Украине вооружение. Харрис отказала по обоим пунктам, пишет Time.